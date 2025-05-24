بايسرز يتقدم على نيكس في «نهائي الشرقية»



نيويورك (أ ف ب)



تابع إنديانا بايسرز مشواره المبهر في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي أيه»، وتقدم على نيويورك نيكس 2-0 في نهائي المنطقة الشرقية، بعد فوزه عليه في عقر داره 114-109 في قاعة ماديسون سكوير جاردن.

وتنتقل السلسلة إلى إنديانا، الذي يستضيف المباراتين المقبلتين، وسيكون بمقدوره حسم بطاقة نهائي الدوري من ملعبه، علماً أن الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة يبلغ النهائي.

وتألق الكاميروني باسكال سياكام، مسجلاً 39 نقطة، وهو أعلى رصيد له في مشاركاته في الأدوار الإقصائية «البلاي أوف».

وسجل كل أساسيي إنديانا عشر نقاط أو أكثر، فأنهى مايلز تيرنر المباراة برصيد 16 نقطة، والنجم تايريز هاليبورتون بـ 14 نقطة و11 تمريرة حاسمة و8 متابعات، وأضاف كل من الكندي أندرو نيمهارد وآرون نيسميث 12 نقطة.

واختلف سيناريو المباراة عن الأولى التي قلب فيها إنديانا تأخره بفارق 14 نقطة في الوقت القاتل، وشهدت غزارة تهديفية انتهت 138-135 بعد التمديد.

وأظهر نيكس صموداً في الربع الأخير، محاولاً قلب تأخره بفارق عشر نقاط إلى نقطة، قبل أن يحسم بايسرز المواجهة.

وهذا الفوز السادس توالياً لبايسرز خارج أرضه، منذ خسارته في ملعب ميلووكي باكس في الدوري الأول من «البلاي أوف».

ولدى الطرف الخاسر، سجل الموزع جايلن برونسون 36 نقطة وكل من ميكال بريدجز والدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 20 نقطة.