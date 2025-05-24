الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفورمولا-1» تعاقب «السائق المبتدئ» بالتراجع 10 مراكز في موناكو!

«الفورمولا-1» تعاقب «السائق المبتدئ» بالتراجع 10 مراكز في موناكو!
24 مايو 2025 11:48

 
موناكو (رويترز)

أخبار ذات صلة
نوريس بطل «جائزة موناكو»
ابن سليم يترشح لرئاسة «دولي السيارات» لفترة ثانية


تعرض أوليفر بيرمان، السائق المبتدئ في فريق هاس المنافس في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا -1» للسيارات، لعقوبة التراجع عشرة مراكز على خط الانطلاق بسبب تجاهله الأعلام الحمراء خلال التجارب الحرة لسباق جائزة موناكو الكبرى، كما تلقى السائق البريطاني نقطتي عقوبة على رخصته بسبب هذا الخرق.
خلص المراقبون إلى أن السائق (20 عاماً) تجاوز كارلوس ساينز سائق وليامز بعد توقف جلسة التجارب وإصدار تحذيرات برفع الأعلام الحمراء.
وقالوا: «يبدو واضحاً من مشاهدة اللقطات المصورة وجود لوحة ضوئية أمام السائق مباشرة تظهر العلم الأحمر، كما أشارت لوحة القيادة إلى العلم الأحمر قبل التجاوز بوقت كاف».
وأضافوا: «قال السائق إنه رأى الأعلام الحمراء، لكنه قرر عدم إبطاء سرعته فجأة، لأنه شعر أن ذلك سيكون أكثر خطورة، وأن ما فعله كان طريقة أكثر أماناً للتعامل مع الموقف».
اختلف المراقبون مع موقف بيرمان، وقالوا إن السائقين لا يمكنهم معرفة ما الذي قد يحدث على حلبة ضيقة مثل موناكو. 

 

 

الفورمولا
بطولة العالم للفورمولا-1
موناكو
آخر الأخبار
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©