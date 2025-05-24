«الفورمولا-1» تعاقب «السائق المبتدئ» بالتراجع 10 مراكز في موناكو!



موناكو (رويترز)



تعرض أوليفر بيرمان، السائق المبتدئ في فريق هاس المنافس في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا -1» للسيارات، لعقوبة التراجع عشرة مراكز على خط الانطلاق بسبب تجاهله الأعلام الحمراء خلال التجارب الحرة لسباق جائزة موناكو الكبرى، كما تلقى السائق البريطاني نقطتي عقوبة على رخصته بسبب هذا الخرق.

خلص المراقبون إلى أن السائق (20 عاماً) تجاوز كارلوس ساينز سائق وليامز بعد توقف جلسة التجارب وإصدار تحذيرات برفع الأعلام الحمراء.

وقالوا: «يبدو واضحاً من مشاهدة اللقطات المصورة وجود لوحة ضوئية أمام السائق مباشرة تظهر العلم الأحمر، كما أشارت لوحة القيادة إلى العلم الأحمر قبل التجاوز بوقت كاف».

وأضافوا: «قال السائق إنه رأى الأعلام الحمراء، لكنه قرر عدم إبطاء سرعته فجأة، لأنه شعر أن ذلك سيكون أكثر خطورة، وأن ما فعله كان طريقة أكثر أماناً للتعامل مع الموقف».

اختلف المراقبون مع موقف بيرمان، وقالوا إن السائقين لا يمكنهم معرفة ما الذي قد يحدث على حلبة ضيقة مثل موناكو.