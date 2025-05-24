ماكتوميناي وجيلمور «بصمة أسكتلندا» في «الكالشيو» بعد 120 عاماً!



معتز الشامي (أبوظبي)



أصبح سكوت مكتوميناي وبيلي جيلمور أول لاعبين من أسكتلندا يفوزان بلقب الدوري الإيطالي منذ 120 عاماً، بعد فوزهما بلقب «الكالشيو» في الجولة الأخيرة من موسم 2024-25 مع نابولي.

وفاز نابولي بلقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني، الذي واصل مطاردة اللقب حتى اللحظات الأخيرة.

وكان الصراع على لقب «الكالشيو» محتدماً، لدرجة إمكانية إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل، قبل أن يحسم فريق أنطونيو كونتي لقبه الرابع في المسابقة، وكان من بين نجوم نابولي لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق ماكتوميناي، الذي انضم مقابل 30.5 مليون يورو وشرط بيع بنسبة 10% في نهاية فترة الانتقالات الصيفية، واختير مكتوميناي أفضل لاعب في الدوري الإيطالي موسم 2024-2025، بعد دقائق فقط من هدفه الذي أسهم في فوز نابولي بـ «الإسكوديتو».

وأحرز الأسكتلندي 12 هدفاً في الدوري و6 تمريرات حاسمة خلال 33 مباراة في موسمه الأول في إيطاليا، وجاءت 8 من هذه الأهداف، لكسر الجمود عند التعادل السلبي، كما انضم جيلمور إلى نابولي، قادماً من برايتون الإنجليزي، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث وقع عقداً حتى صيف عام 2029، مقابل رسوم انتقال تبلغ 14 مليون يورو، بالإضافة إلى ما يصل إلى 4.75 مليون يورو في المكافآت، واضطر اللاعب «23 عاماً» إلى انتظار فرصته في التشكيلة الأساسية في ملعب مارادونا، لكنه لعب دوراً مهماً في النصف الثاني من الموسم بعد إصابة ستانيسلاف لوبوتكا وأندريه فرانك زامبو أنجيسا، وأصبح ماكتوميناي وجيلمور الآن أول لاعبين دوليين من أسكتلندا يفوزان بلقب الدوري الإيطالي منذ 120 عاماً، ويعود تاريخ ذلك إلى عام 1905 عندما فاز جاك ديمينت وجيمس سكوير بأول لقب في الدوري الإيطالي ليوفنتوس على الإطلاق، ورغم أن الدوري الإيطالي حظي على مر السنين ببعض من أفضل المواهب الأسكتلندية، ومن بينهم دينيس لو وجرايم سونيس وجو جوردان، إلا أن أياً منهم لم يفز بلقب الدوري الإيطالي على الإطلاق.