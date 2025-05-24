«الكالشيو» يعود إلى الجنوب.. نابولي «البطل» بأرقام تاريخية



معتز الشامي (أبوظبي)



حصد نابولي لقبه الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم في 3 سنوات بفوزه على ضيفه كالياري بهدفين، متفوقاً على إنتر ميلان بنقطة في نهاية مثيرة للموسم، وبعد مرور ما يقارب 100 عام على تأسيس النادي «1926»، فاز نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد مواسم 1986-1987 و1989-1990 و2022-2023، وبهذا اللقب أصبح نابولي الفريق الأكثر فوزاً بلقب الدوري في وسط وجنوب إيطاليا.

وأصبح نابولي أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي المكون من 20 فريقاً يفوز بلقب الدوري، بعد احتلاله المركز العاشر في الموسم السابق، متفوقاً على الرقم القياسي الذي حققه يوفنتوس بقيادة أنطونيو كونتي في موسم 2011-2012، والذي احتل المركز السابع في البطولة السابقة.

وفاز نابولي بلقب الدوري الإيطالي 2024-2025 بعد أن جمع 82 نقطة، ومنذ بدء احتساب الفوز بـ3 نقاط، يُعد هذا أقل عدد من النقاط يحصده بطل الدوري الإيطالي في نهاية المسابقة التي تضم 20 فريقاً، وهو رقم قياسي مشترك مع إنتر في موسم 2009-2010 وميلان في موسم 2010-2011.

وسجّل نابولي 59 هدفاً في هذا الموسم من الدوري الإيطالي، وهو رقم قياسي جديد لأقل عدد من الأهداف سجلها بطل «الكالشيو» في تاريخ الدوري الإيطالي المكون من 20 فريقاً «الرقم القياسي السابق كان من نصيب ميلان في موسم 2010-2011، والذي أنهى الموسم برصيد 65 هدفاً».

وعادل نابولي رقمه القياسي في الحفاظ على نظافة شباكه في موسم في الدوري الإيطالي «19»، كما حدث في موسمي 2017-2018 و1965-1966، وفي آخر 15 موسماً في الدوري الإيطالي «منذ 2010-2011»، كانت المرة الثانية التي يُمنح فيها لقب «الكالشيو» في الجولة الأخيرة، بعد موسم 2021-2022 والذي فاز فيه ميلان آنذاك.