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الرياضة

«أمل الجودو» يختتم المشاركة في «آسيوية طشقند»

«أمل الجودو» يختتم المشاركة في «آسيوية طشقند»
24 مايو 2025 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم منتخب ناشئي وشباب الجودو مشاركته الإيجابية في كأس آسيا للمراحل العمرية التي أقيمت في طشقند من 20 إلى 25 مايو الحالي، بمشاركة 838 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 دولة، وتعود البعثة يوم الأحد برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، وضمت قائمة «منتخب الأمل» 6 لاعبين في أوزان تحت 18 سنة، وخاض عدداً من النزالات القوية أمام مدارس متعددة.
وقال جعفر النخلي، مدرب المنتخب، إن «آسيوية طشقند» تعتبر من أقوى البطولات للفئات العمرية، واستفاد منها المنتخب في بداية الإعداد للعديد من المشاركات المحلية والخارجية، ترجمة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي الذي وجَّه بتجهيز اللاعبين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تُقام في أكتوبر المقبل بالبحرين، وتسبقها بطولة آسيا للناشئين في كازاخستان 5 و6 يوليو، وتعقبها بطولة آسيا في طاجيكستان، بجانب فترات أعداد قصيرة داخلية بنظام التجمعات.

 

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
طشقند
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