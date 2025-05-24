لقاء مرتقب بين «سوفرينتي» و«جورناليزم» في «بلمونت»



عصام السيد (أبوظبي)



شهدت أول مرحلتين من سباق التاج الثلاثي الأميركي عام 2025 أجواءً حماسية، وقدم الحصان «سوفرينتي» لجودلفين أداءً قوياً في سباق كنتاكي ديربي «G1» على مسار غير مُستوٍ «موحل» 3 مايو بمضمار تشيرشل داونز، تبعه فوز جريء للجواد «جورناليزم» في سباق بريكنيس ستيكس «G1» بعد أسبوعين بمضمار بيمليكو.

وينتقل التركيز الآن إلى سباق بلمونت ستيكس «G1» في 7 يونيو بمضمار ساراتوجا للسباق، والذي يستضيف للعام الثاني على التوالي المرحلة الأخيرة من سباق التاج الثلاثي، بينما يخضع مضمار بلمونت بارك لتجديدٍ كامل.

ونظراً لتصميم مضمار السباق في ساراتوجا، يتم تقصير مسافة السباق مرة أخرى إلى ميل وربع الميل «2000 متر» بدلاً من ميل ونصف الميل «2400 متر» المعتاد في مضمار بلمونت بارك، وهذه نظرة عامة على سباق بلمونت ستيكس لهذا العام.

وكان قرار المدرب بيل موت، الحائز لقب قاعة المشاهير، تخطي سباق بريكنيس ستيكس مع حصان جودلفين «سوفرينتي»، الفائز بسباق كنتاكي ديربي، بعد فوزه بفارق طول ونصف طول على «جورناليزم» في سباق «ران فور ذا روزز» 3 مايو.

ولكن بعد أقل من أسبوعين، تلوح في الأفق احتمالات إعادة سباق الخيل التي ستكون من أكثر مباريات الإعادة ترقباً في التاريخ الحديث بين «سوفرينتي» بطل ديربي كنتاكي، و«جورناليزم»، بطل «بريكنيس ستيكس».

الآن، يحاول «جورناليزم» الفائز بسباق بريكنيس قلب الطاولة على «سوفرينتي»، الذي تغلب عليه بشرف ودون أي أعذار واضحة، في سباق كنتاكي ديربي الذي يبلغ طوله ميلاً وربع الميل.

ولكن «سوفرينتي» أكمل آخر فيرلونج «200 متر» في 12.71 ثانية، متجاوزاً «جورناليزم» على مسار مُحكم، مما يؤكد سرعته المطلقة، ومحققاً فوزه الثالث في ست مشاركات في مسيرته، ولكنها مباراة أكثر إقناعاً تضم ​​أفضل حصانين في عمر 3 سنوات في البلاد.