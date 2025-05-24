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الرياضة

أنشيلوتي: أراكم قريباً.. وهلا مدريد!

أنشيلوتي: أراكم قريباً.. وهلا مدريد!
24 مايو 2025 13:25

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أعلن كارلو أنشيلوتي، المدرب الإيطالي الأسطوري، رسمياً رحيله عن ريال مدريد، منهياً بذلك الفترة الثانية مع العملاق الإسباني، وأكد النادي أن فترة أنشيلوتي في سانتياجو برنابيو تنتهي بعد مباراة السبت على أرضه مع ريال سوسيداد.
وكتب أنشيلوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي «نفترق مجدداً، أستعيد كل لحظة من هذا الفصل الثاني الرائع في ريال مدريد، وهذه السنوات لا تُنسى، والرحلة مليئة بالشغف والألقاب، والأهم من ذلك، الفخر بتمثيل شعار النادي، أتقدم بخالص الشكر للرئيس فلورنتينو بيريز، والنادي واللاعبين والجهاز الفني، وبالطبع قاعدة المشجعين الفريدة التي لطالما جعلتني أشعر بأنني جزء من عائلتي».
وأضاف «يذكر التاريخ ما حققناه معاً ليس فقط بالألقاب، بل أيضاً كيفية فوزنا بها، وتُخلّد تلك الليالي الساحرة في سانتياجو برنابيو في تاريخ كرة القدم، مغامرة جديدة تبدأ الآن، لكن علاقتي بريال مدريد أبدية، أراكم قريباً، هلا مدريد».
ويُمثل رحيل أنشيلوتي وداعاً لأسطورة ريال مدريد، في 6 سنوات، حقق المدرب الإيطالي 15 لقباً، وهذا الرقم يضعه في صدارة أنجح مدربي ريال مدريد، متفوقاً على شخصيات أخرى في تاريخ النادي المدريدي الحديث والقديم، وكان أنشيلوتي مدرباً للفريق «الملكي» مرتين؛ الأولى من 2013 إلى 2015، والثانية بدأت عام 2021، وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن أنشيلوتي وافق على تولي مسؤولية تدريب المنتخب اعتباراً من 26 مايو الجاري.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد المدرب «65 عاماً» مع ريال مدريد في يونيو 2026، لكن رحيله تم تقديم موعده ويبدأ وظيفته الجديدة يوم الاثنين، وأولى مباريات أنشيلوتي مع البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام باراجواي والإكوادور في يونيو المقبل.

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