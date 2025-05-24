قرعة كأس العرب في الدوحة يوم الأحد



الدوحة (أ ف ب)



تسحب، الأحد، في الدوحة قرعة النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم، المقررة في قطر في ديسمبر المقبل، ومن أصل 16 منتخباً عربياً سيتم توزيعها على أربع مجموعات، عُرفت هوية 9 منهم، ووُزّعوا على أربعة مستويات.

ضم الأول قطر المضيفة والجزائر حاملة اللقب والمغرب ومصر، والثاني تونس وصيفة النسخة الماضية والسعودية والعراق والأردن، أما الثالث فعُرف منه الإمارات فقط، بانتظار تحديد المنتخبات الباقية، والرابع أيضاً.

وضمنت قطر مركزاً لها في المستوى الأول بسبب استضافتها للبطولة، والجزائر لكونها حاملة اللقب، فيما وُزعت المنتخبات السبعة المتبقية، التي ضمنت مشاركتها في العرس الكروي العربي، استناداً إلى التصنيف العالمي لكرة القدم الصادر في الثالث من أبريل 2025، وتقام في وقت لاحق تصفيات لتحديد المشاركين السبعة المتبقين في البطولة.

وتسحب قرعة كأس العرب تزامناً مع قرعة كأس العالم 2025 لما دون 17 عاماً، التي ستقام أيضاً في قطر في النسخ الثلاث المقبلة (2025 و2029 و2033).

وعادت كأس العرب إلى الواجهة بعد توقف دام 9 سنوات بين 2012 و2021، وقد حازت النسخة الماضية على الاهتمام، رغم غياب نجوم الصف الأول عن بعض المنتخبات.

لكن البطولة تستمر في تسجيل حيّز أكبر من الاهتمام، لا سيما وأن نسختها المقبلة ستكون قياسية من حيث قيمة الجوائز المالية التي سيبلغ مجموعها 36.5 مليون دولار، مقارنة بـ 25 مليوناً في النسخة الماضية، وذلك وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة المحلية الخميس.

وتأتي هذه المحطة أيضاً قبل كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026. كما أنها تسبق أيضاً كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأحرز منتخب الجزائر لقب النسخة الماضية، بالفوز في النهائي على تونس 2-0 بعد التمديد.

وفي حين أقيمت نسخة 2021 في ظل ظروف صعبة نتيجة جائحة كوفيد-19 وما تطلبه ذلك من إجراءات صارمة في كل أنحاء العالم، فإن البطولة المرتقبة تأتي في ظروف أكثر ملاءمة كي تشهد منافسة أقوى، خصوصاً إذا ما حضرت المنتخبات البارزة على غرار مصر والمغرب والجزائر والسعودية وتونس والعراق، وغيرها بأبرز عناصرها سيما المحترفين منهم، وهو ما يكون صعباً عادة في ظل روزنامة المباريات في الدوريات الأوروبية الوطنية.

رغم ذلك، فإنه من المحتمل أن تشارك المنتخبات البارزة بتشكيلات قوية، خصوصاً أنها تأتي قبل كأس أفريقيا وكأس العالم، بما يشكل ذلك من فرصة قوية للاحتكاك ورفع مستوى الجاهزية.

ويُعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجاً بالمسابقة مع 4 ألقاب (1964 ,1966, 1985 و1988)، تتبعه السعودية مع لقبين (1998 و2002)، بينما حصدت كل من مصر (1992) وتونس (1963) والمغرب (2012) والجزائر (2021) اللقب مرة واحدة.

وتكتسب البطولة أيضاً أهمية من حيث إنها تقام للمرة الثانية تحت رعاية الاتحاد الدولي (الفيفا) بعد الأولى عام 2021 في قطر أيضاً، والتي تدخل أيضاً ضمن نقاط التصنيف العالمي للمنتخبات.

ولا شك أن المنتخبات العربية الآسيوية ستأمل في مشاركة أفضل في النسخة المزمعة، بعد أن شهدت نسخة 2021 نهائياً مغاربياً حسمه المنتخب الجزائري بهدفين قاتلين بعد التمديد، عن طريق البديل أمير سعيود (99) وياسين إبراهيمي (120+5) على حساب تونس، فيما حلت قطر المضيفة ثالثة أمام مصر الرابعة.

ولا يمكن استبعاد منتخبات أخرى غير متوجة سابقاً على غرار الأردن، الذي يملك حظوظاً وافرة في التأهل إلى مونديال 2026، على غرار الإمارات ثالثة مجموعتها ضمن التصفيات المونديالية قبل جولتين من النهاية.

وتبعاً لوجود الإمارات في المستوى الثالث، فإن إحدى المجموعات ستفوز حتما بلقب مجموعة الموت، خصوصاً أن أول منتخبين من كل مجموعة يتأهلان إلى الدور ربع النهائي.

مستويات المنتخبات في القرعة:

المستوى الأول: قطر، الجزائر، المغرب ومصر

الثاني: تونس، السعودية، العراق والأردن

الثالث: الإمارات بانتظار نتائج التصفيات

الرابع: بانتظار نتائج التصفيات

مباريات التصفيات (من مباراة واحدة) في 25 و26 نوفمبر في وفقاً لأعلى تصنيف إلى أدناه:

(1) عُمان - الصومال

(2) البحرين - جيبوتي

(3) سوريا - جنوب السودان

(4) فلسطين - ليبيا

(5) لبنان - السودان

(6) الكويت - موريتانيا

(7) اليمن - جزر القمر