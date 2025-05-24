أبوظبي تتوج بطل «الدوري الأوروبي للسلة» الأحد



مراد المصري (أبوظبي)



تواصل أبوظبي تأكيد مكانتها الرائدة في استضافة الأحداث العالمية الكبرى، مع احتضانها المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، التي تنطلق في الساعة التاسعة مساء الأحد، وتجمع بين فنربخشة التركي وموناكو الفرنسي.

وأصبحت أبوظبي أول وجهة في المنطقة تاريخياً تحتضن تجمع نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة المعروف باسم «فاينل فور»، وهي نهائيات الموسم للبطولة الأكبر للأندية في أوروبا لكرة السلة، حيث شهد نصف النهائي الذي أقيم وسط أجواء جماهيرية حاشدة، فوز فنربخشة على باناثينايكوس اليوناني 82-76، وموناكو على أولمبياكوس اليوناني 78-68.

وتميزت المباراتان اللتان أقيمتا في صالة «الاتحاد أرينا» في «ياس باي»، بالحضور الجماهيري الكبير من مشجعي الفرق الأربعة، إلى جانب عدد من أبرز النجوم والفنانين، منهم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب منتخب فرنسا السابق.

ويتطلع فنربخشة إلى الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له التتويج موسم 2016-2017، وحل وصيفاً مرتين آخرها عام 2018، وجاء تأهل فنربخشة بفوزه على باناثينايكوس في نصف النهائي، بعد أن تقدم لأكثر من 38 دقيقة خلال مجريات اللقاء، حيث انطلق بقوة بفارق عشر نقاط في الربع الأول، وحافظ على تقدمه 38-33 حتى نهاية الشوط الأول، وقلص باناثينايكوس الفارق إلى «نقطة» في الربع الثالث، لكن فنربخشة حافظ على قوته في الربع الرابع ليحسم الفوز.

قاد ديفون هول فنربخشة إلى التفوق بتسجيله 18 نقطة، بينما أحرز طارق بيبروفيتش 15 نقطة، وإريك ماكولوم 13 نقطة، وويد بالدوين 10 نقاط، وبرز سيدي عثمان في باناثينايكوس بتسجيله 22 نقطة، بينما أضاف كندريك نون 19 نقطة، لكنه خرج بسبب الأخطاء في منتصف الربع الرابع، وسجل جيريان جرانت 15 نقطة.

ويطارد موناكو حلم التتويج الأول بهذا اللقب في أول ظهور له في المباراة النهائية للمسابقة، وسبق أن أقصى برشلونة الإسباني في ربع النهائي.

وصنع موناكو التاريخ في صالة «الاتحاد أرينا» في أبوظبي بفوزه على أولمبياكوس، ليتأهل إلى النهائي للمرة الأولى، وقدم مايك جيمس أداءً رائعاً بتسجيله 17 نقطة، و7 متابعات، و7 تمريرات حاسمة، و3 سرقات وصد واحد، بينما تصدر ألفا ديالو قائمة مسجلي موناكو برصيد 22 نقطة.

وتُتيح استضافة نهائيات دوري الخطوط الجوية التركية الأوروبي لكرة السلة 2025 في أبوظبي، الفرصة أمام المشجعين من عشاق هذه الرياضة لمشاهدة المنافسات الحماسيّة بين نخبة من أبرز نجوم كرة السلة الأوروبية في أجواء لا تُنسى.

تُعد أبوظبي حاضنة لكبريات الفعاليات العالمية المرموقة، ومن أبرزها، «إن بي إيه» و«يو إف سي» و«الفورمولا -1»، ومن خلال الاستضافة تواصل تقديم تجارب استثنائية لجميع أفراد المجتمع المحلي والزائر، من خلال أجندة فعالياتها المتنوعة والمستمرة على مدار العام.