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الرياضة

إيفيتش: العين يخوض «وديتين» قبل «مونديال الأندية»

إيفيتش: العين يخوض «وديتين» قبل «مونديال الأندية»
24 مايو 2025 14:08

 

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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طوى العين ملف المسابقات المحلية موسم 2024-2025، بفوزه على مضيفه النصر 2-0، على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة 26» والأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي أنهاه «الزعيم» في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حقق خلالها الفوز في 12 لقاءً، والتعادل 8 مرات، مقابل الخسارة في 6 مباريات.
وأكد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب «الزعيم»، أن المركز الحالي غير مرضٍ لفريقه، موضحاً في تصريحات أعقبت مباراة «العميد»: «لا أحد داخل النادي راضٍ عن إنهاء الموسم في المركز الخامس، لكن هناك حقائق وظروف كثيرة أثرت علينا خلال مشوارنا، والواقع يؤكد أن العين منذ شهر رمضان ظل يقدم أداءً تصاعدياً جيداً، وكان من «المنصف» أن نحصد على الأقل 8 إلى 9 نقاط إضافية، كانت تضعنا في المركز الثاني، لكن للأسف لم يحدث ذلك، وأعتقد أنكم تفهمون ما أعنيه».
وعن الأداء في المباراة الأخيرة أمام النصر، قال: «دائماً ما تكون المباراة الختامية في الموسم هي الأصعب ذهنياً، سواء على اللاعبين أو الجهاز الفني، خصوصاً عندما لا يكون لها تأثير مباشر على الترتيب، لكنني فخور بأداء اللاعبين، وأهنئهم على الفوز المستحق».
وشدد إيفيتش على تركيز فريقه حالياً على المشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية، مؤكداً اكتمال ترتيبات الإعداد، على أن تنطلق التحضيرات بالتجمع الداخلي بداية يونيو المقبل، قبل التوجه إلى العاصمة الأميركية واشنطن،  وقال: «نخوض مباراتين وديتين خلال معسكر واشنطن، ونترقب انضمام اللاعبين الدوليين والصفقات الجديدة، ونطمح إلى أن نظهر بصورة مشرفة تليق بنادي العين في مونديال الأندية». 
ويستهل العين مشواره في مونديال الأندية ضمن المجموعة الثالثة بمواجهة يوفنتوس 19 يونيو المقبل، قبل أن يلتقي مع مانشستر سيتي 23 يونيو، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي 26 يونيو. 
وتتنافس الفرق في دور المجموعات من كأس العالم للأندية من أجل خطف بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16 في كل مجموعة، ويتأهل الفائزون في هذا الدور إلى ربع النهائي، ثم نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية، وكان العين تأهل إلى كأس العالم 2025 بصفته بطل دوري أبطال آسيا 2023- 2024.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
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مانشستر سيتي
الوداد البيضاوي
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