192 لاعباً في مهرجان «الآسيوي للبراعم»



دبي (الاتحاد)



نظم اتحاد كرة القدم، على ملاعب مقره الرئيسي بدبي، مهرجان اليوم الآسيوي لبراعم كرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد القاري، وبمشاركة واسعة من الأندية في الدولة.

شهد المهرجان مشاركة 192 لاعباً من الفئة العمرية 9 أعوام، مثلوا 48 نادياً، هي الجزيرة، العين، الوحدة، النصر، شباب الأهلي، الوصل، الشارقة، الظفرة، بني ياس، خورفكان، عجمان، كلباء، البطائح، العروبة، دبا، حتا، الفجيرة، دبا الحصن، الإمارات، التعاون، الجزيرة الحمراء، الحمرية، رأس الخيمة، الذيد، الرمس، العربي، مليحة، سيتي، بريسشن، بينونة، تي أف أيه، ليفر سبورت، لا ليجا، آيرش، الاتحاد، دي جاردنز، جلف أف سي، جولدن ستار، جلف يونايتد، أيه أف سي، مدينات، الموج، يونايتد، رجينال سبورت، فرسان هيسبانيا، أميرالد، سبورتنج، وفالكون.

وخاض اللاعبون المشاركون عدداً من المباريات التي هدفت في المقام الأول إلى الاستمتاع بلعبة كرة القدم، وكانت فرصة جيدة لاكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة من أجل رعايتهم، وتنمية النشاط وروح اللعب الجماعي وبناء الشخصية السليمة.

وشارك في تنظيم مهرجان اليوم الآسيوي للبراعم، مدربو مراكز التدريب في اتحاد الكرة، حيث قاموا بتوجيه الأطفال ودعم مشاركتهم الفاعلة.

يُعد المهرجان جزءاً من مبادرات الاتحاد الآسيوي لتعزيز برامج كرة القدم، واستقطاب المواهب الرياضية، وتطوير البراعم والناشئين وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف وتطوير المواهب الصغيرة في القارة الآسيوية، من خلال أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التطوير المستهدف لهذه الفئة السنية.