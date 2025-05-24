كونتي: تتويج نابولي بالدوري الإيطالي «مذهل»



روما (د ب أ)



صرح أنطونيو كونتي بأن تتويج نابولي الإيطالي لكرة القدم، بلقب الدوري أمر مذهل، ولكنه لم يكشف عما إذا كان سيستمر مع الفريق.

وحصد نابولي لقبه الرابع في الدوري الإيطالي بشكل عام والثاني له في آخر 3 مواسم، بعدما فاز على كالياري 2 - صفر، لينهي الموسم متفوقاً بفارق نقطة على حامل اللقب إنتر ميلان.

وتُوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي في عام 2023 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، وظل الكثير من اللاعبين، رغم أن نجمي الفريق فيكتور أوسيمين وخفيتشا كفاراتسخيليا رحلا.

وقال كونتي، الذي لم يكن متواجداً على مقاعد البدلاء في مباراة الأمس بسبب الإيقاف، للصحفيين: «هؤلاء الشباب كانوا مذهلين. لم تكن المباراة سهلة، لأن التوقعات والضغط كان شديدين للغاية».

وأضاف: «إنه انتصار مذهل يستحقه لاعبو فريقي لأن الكثير منهم ظلوا هنا وحاولوا مرة أخرى بعد عامين، وبذلوا كل ما لديهم حتى النهاية، وبالتأكيد إنه أصعب وأكثر لقب إثارة حصلت عليه في مسيرتي، تدريب نابولي وإعادة بناء فريق لهذا المستوى في الموسم الأول كان غير متوقع على الإطلاق وكان أمراً مذهلاً».

وكان سكوت مكتوميناي، الذي رحل عن مانشستر يونايتد، هو نجم نابولي هذا الموسم، حيث تمكن الأسكتلندي الدولي من تسجيل هدف رائع أسهم في الفوز على كالياري. ولم يتأكد بعد استمرار كونتي لقيادة مكتوميناي ورفاقه في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وقال أوريليو دي لاورينتيس، رئيس النادي: «تحدثت مع كونتي في يناير من العام الماضي، ولكنه قال إنه يفضل الانضمام في يونيو لبناء الفريق سوياً، وقمنا بهذا وأشكره لأنه مدرب رائع، قام بعمل رائع، سأكون سعيداً للغاية إذا قاد الفريق في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل».