ألكاراز وشفيونتيك تحت «التهديد الخماسي» في «رولان جاروس»!



باريس (د ب أ)



تنطلق منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) الأحد، ويسعى الإسباني كارلوس ألكاراز والبولندية إيجا شفيونيتك للدفاع عن لقبيهما في منافسات فردي الرجال والسيدات، ولكنهما سيواجهان العديد من اللاعبين المتميزين.

ونلقي الضوء على أبرز اللاعبين الذين سيشكلون تهديدا لألكارز وشفيونتيك.



الإيطالي يانيك سينر

إذا كان فوز سينر، المصنف الأول على العالم، على النرويجي كاسبر رود بنتيجة 6- صفر و6 - 1 في دور الثمانية ببطولة روما دليلاً على شيء، فإنه يدل على أن إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بسبب المنشطات قد أفاده كثيراً.

أما مسألة خسارته أمام ألكاراز في المباراة النهائية فهي أمر مفهوم، لكن تلك الخسارة لم تضعف من حالة الترقب، بل جعلت الجميع ينتظر مواجهة مرتقبة في رولان جاروس - والتي من المتوقع أن تكون في النهائي، بعد أن عاد الإسباني إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي.



البيلاروسية أرينا سابالينكا

تتصدر اللاعبة سابالينكا التصنيف العالمي للسيدات من دون منازع ويبدو كأنها ولدت لتؤدي هذا الدور، ومع تراجع حاملة اللقب شفيونتيك، تدرك سابالينكا أن الفرصة مواتية لها لإضافة لقب رولان جاروس إلى لقبيها في أستراليا وأميركا.

وتعتقد سابالينكا «27 عاماً» أن البطولة تدين لها بلقب، خاصة بعد إضاعتها لنقطة مباراة في الدور قبل النهائي أمام التشيكية كارولينا موتشوفا في 2023، وتعرضها لوعكة صحية في هزيمتها بثلاث مجموعات أمام الروسية ميرا أندريفا العام الماضي.

البريطاني جاك دريبر

يدخل دريبر، المصنف الأول في بريطانيا، نسخة عام 2025 من رولان جاروس وهو في المركز الخامس في التصنيف العالمي، بعدما قدم بداية رائعة للموسم.

وتوج دريبر «23 عاماً» بأول ألقابه في بطولات الأساتذة، عندما فاز ببطولة إنديان ويلز، كما وصل لنهائي بطولة مدريد، مؤكداً أنه أكثر من قادر على اللعب على الملاعب الرملية.

وحتى الآن لم يحقق دريبر أي انتصار في رولان جاروس، ولكن يتوقع أن يتغير هذا الأمر خلال هذه النسخة.

وبناء على تصنيفه في البطولة، فإن أي نتيجة أقل من الوصول إلى دور الثمانية ستعد خيبة أمل.



الإيطالية جاسمين باوليني

أثبتت باوليني، التي بزغت نجوميتها في صيف العام الماضي، أنها ليست ظاهرة مؤقتة، بعد أن تغلبت على الأميركية كوكو جوف لتحرز لقب بطولة روما الأسبوع الماضي، لتصبح أول لاعبة إيطالية تفوز بالبطولة منذ 40 عاماً.

ودعمت باوليني، التي كانت وصيفة رولان جاروس العام الماضي، إنجازها ببلوغ نهائي ويمبلدون لاحقاً.

والآن، بعد أن أصبحت المصنفة الرابعة عالمياً، لم تعد مفاجأة، بل تهديد حقيقي على الملاعب الرملية.

التشيكي ياكوب منشيك

فاز منشيك «19 عاماً»، وهو أحد أبرز اللاعبين في العام الحالي حتى الآن، بأول لقب له في بطولات الأساتذة بتتويجه بلقب بطولة ميامي، بعد مسيرة مذهلة في البطولة شهدت فوزه على دريبر والأميركي تايلور فريتز، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى. كما وصل النجم التشيكي إلى دور الثمانية في بطولة بريزبن، وأوكلاند ومدريد، بينما كان ظهوره في الدور الرابع ببطولة روما، وهو ما رفعه للتواجد في قائمة المصنفين العشرين الأوائل على العالم للمرة الأولى، ليصبح أول لاعب مولود في 2005 أو بعدها يتواجد في هذه المراكز.