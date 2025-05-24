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الرياضة

صلاح أفضل لاعب في «البريميرليج» للمرة الثانية

صلاح أفضل لاعب في «البريميرليج» للمرة الثانية
24 مايو 2025 15:02

 
ليفربول (رويترز) 

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اختير محمد صلاح، لاعب ليفربول، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد تقديمه أداءً فردياً رائعاً ساعد فريقه في إحراز لقب البطولة المحلية.
سجل صلاح 28 هدفاً، وقدم 18 تمريرة حاسمة، ليقود فريق المدرب أرنه سلوت إلى تحقيق اللقب قبل أربع جولات من نهاية الموسم.
بعد فوزه بالجائزة في موسم 2017 - 2018، أصبح صلاح خامس لاعب يفوز بها مرتين بعد تييري هنري وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش، وكيفن دي بروين.
كما أن اللاعب المصري في طريقه للفوز بالحذاء الذهبي مرة أخرى لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، إذ يتقدم بخمسة أهداف على مهاجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك قبل المباراة الأخيرة من الموسم الأحد.
لم يشارك أي لاعب في تسجيل وصناعة 46 هدفاً في موسم مكون من 38 مباراة، وبإمكان صلاح حتى تحطيم الرقم القياسي البالغ 47 هدفاً الذي يحمله آلان شيرر وأندرو كول، اللذان حققا هذا الإنجاز في موسم مكون من 42 مباراة، عندما يستضيف ليفربول كريستال بالاس في أنفيلد.
وبفضل تقديمه ست تمريرات حاسمة أكثر من أي لاعب آخر، يمكن أن يصبح صلاح أول لاعب يفوز بجوائز الحذاء الذهبي وصانع الألعاب الذهبي، ولاعب الموسم خلال موسم واحد.
كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب من رابطة نقاد كرة القدم للمرة الثالثة في وقت سابق من هذا الشهر. 

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