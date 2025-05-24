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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يعزز صدارته في «جيرو دي إيطاليا»

«الإمارات للدراجات» يعزز صدارته في «جيرو دي إيطاليا»
24 مايو 2025 15:05

 
روما (وام)

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واصل فريق الإمارات «إكس آر جي للدراجات الهوائية»، تألقه في سباق جيرو دي إيطاليا، بعد أن نجح نجمه الصاعد إيزيك ديل تورو في الحفاظ على القميص الوردي لليوم الرابع على التوالي، عقب حلوله ثالثاً في المرحلة الثالثة عشرة التي انتهت في مدينة فيتشنزا.
وتمكن ديل تورو «20 عاماً» من الحفاظ على صدارته في التصنيف العام، بفضل أداء تكتيكي متميز، ودعم قوي من زملائه، حيث يتقدم الآن بفارق 38 ثانية عن زميله في الفريق خوان أيُوسو، الذي كسب ثوانٍ مهمة عند نقطة التوقيت الوسيطة، قبل دخول مراحل جبلية حاسمة في السباق.
وسيطر فريق الإمارات على المركزين الأول والثاني في الترتيب العام، متفوقاً على أنطونيو تيبيري من فريق البحرين-فيكتورياس، الذي يحتل المركز الثالث بفارق دقيقة و18 ثانية.
ومع اقتراب المراحل الجبلية الحاسمة، من المتوقع أن فريق الإمارات، يواصل فرض هيمنته، ويقترب خطوة إضافية نحو تحقيق إنجاز كبير في السباق.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
إيطاليا
الدراجات
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