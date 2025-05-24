استاد لوسيل يحتضن نهائي كأس العرب



الدوحة (أ ف ب)



تقام المباراة النهائية لكأس العرب، المقررة بين 1 و18 ديسمبر المقبل، على استاد لوسيل الشهير، بحسب ما كشف جاسم عبد العزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولات كرة القدم في قطر.

وكان ملعب لوسيل شهد استضافة نهائي كأس العالم 2022 الذي انتهى بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، في مباراة تاريخية شهدت تتويج ليونيل ميسي بلقبه المونديالي الوحيد على حساب كيليان مبابي ورفاقه أمام 89 ألف متفرج.

قال الجاسم «سيكون الافتتاح في استاد البيت، على أن تُنظم المباريات في الملاعب الستة التي استضافت كأس العالم».

وأضاف «نهائي كأس العرب سيكون في 18 ديسمبر في لوسيل، وهو موعد خاص بالنسبة إلينا، وستكون المرة الثالثة الذي يقام فيها نهائي بهذا التاريخ بعد نهائي كأس العالم ونهائي كأس القارات (الإنتركونتيننتال)».

ومع انطلاقة كأس أمم أفريقيا بعد ثلاثة أيام من نهائي كأس العرب أجاب «لا أعتقد أن الموضوع سيكون عائقاً، فعلياً لن يتأثر سوى المنتخب الذي يصل إلى النهائي، وحتى فإن مباريات الفريق المعني قد تكون بعد ثلاثة إلى أربعة أيام من موعد الافتتاح الفعلي (في كأس أفريقيا).

وشرح «سنحاول في المستقبل تفادي هذه الأمور بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الدولي (الفيفا)، لكنني أرى أن المشاركة ستكون رفيعة».

كما أكد الجاسم أن منتخبات عرب آسيا ستكون حاضرة بكامل قوتها، موضحاً «ثمة حوافز مالية كبيرة، كما أن البطولة لها طعم آخر بالنسبة للعرب، وأتوقع أن الفرق كافة ستشارك بأفضل تشكيلاتها».

وقال «الجميع رأى نجاح البطولة في عام 2021، ثم كأس العالم 2022؛ لذلك فإن الجميع سيكون متحمساً للمشاركة على الملاعب المونديالية في النسخة المقبلة».

وتُسحب الأحد قرعة كأس العرب تزامنا مع كأس العالم لما دون 17 عاماً التي تستضيفها قطر أيضاً في النسخ الخمس المقبلة.

وشرح الجاسم «ستكون البطولة أشبه بمهرجان وليس فقط بطولة كروية، هذه أكبر بطولة في تاريخ (الفيفا) بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات، وتقام جميع المباريات داخل منشأة واحدة في ملاعب أكاديمية أسباير بنفس التوقيت، أما النهائي فسيقام فقط على ملعب استاد خليفة، وسيكون متاحاً للمشجعين أو كوادر الفرق أن يتنقلوا بين ثماني مباريات في التوقيت ذاته، ونعتمد على ملاعب الأكاديمية لإقامة جميع المباريات بطريقة تشبه إقامة مباريات التنس في البطولات الكبرى، هكذا نصنع أجواء تسمح للجيل الجديد بخوض تجربة فريدة من نوعها».

وتابع الجاسم «بعض الملاعب ستكون مجهزة بمدرجات أكبر من أخرى، فالجميع يعرف أن مونديال الناشئين في بعض الأحيان يقتصر الحضور على العائلات، لكننا سنأخذ في عين الاعتبار إمكانية حضور جماهيري أكبر خصوصاً عندما تلعب المنتخبات العربية».