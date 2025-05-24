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الرياضة

«وفاة غامضة» في احتفالات جماهير نابولي بلقب «الكالشيو»!

«وفاة غامضة» في احتفالات جماهير نابولي بلقب «الكالشيو»!
24 مايو 2025 18:14

روما (د ب أ)

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أفسدت مشاجرات واشتباكات بالسكاكين احتفالات جماهير نابولي، بتتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم؛ وذلك قبل موكب للفريق مع الكأس، يوم الاثنين.
توج نابولي بلقب الدوري للمرة الثانية خلال آخر ثلاثة أعوام بعد فوزه على كالياري 2-صفر.
وتقرر أيضاً الاحتفال باللقب بحافلة مكشوفة ستحمل لاعبي الفريق وجهازهم الفني وتسير في الشوارع على الواجهة البحرية وسط حضور غفير ربما يتجاوز 100 ألف متفرج.
وقررت إدارة المدينة إغلاق بعض المدارس ورياض الأطفال أثناء هذه المسيرة الاحتفالية، ولكن الاحتفالات أسفرت عن نقل حوالي 100 شخص إلى المستشفى بسبب الاحتفالات الصاخبة وفقاً لتأكيدات الجهات الطبية في المدينة، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المصابين في احتفالات ليلة رأس السنة.
ووقعت الإصابات نتيجة المشاجرات والاشتباكات والهجوم بالسكاكين وإشعال الألعاب النارية.
وتوفي أيضاً رجل يبلغ من العمر 47 عاماً في حادث دراجة نارية، ولكن لم يتم التأكد بعد أن الحادث له علاقة باحتفالات نابولي.
وأكدت الشرطة الإيطالية أيضاً أن هناك عمليات سرقة واعتداءات ومصادرة أسلحة، صاحبت احتفالات الليلة الماضية.
وألقت الشرطة القبض على عدد من مثيري الشغب بينهم شخصية مؤثرة على شبكة تيك توك، يبلغ من العمر 26 عاماً، ويتابعه الآلاف من الأشخاص على هذه شبكة التواصل الاجتماعي.
وذكرت السلطات أن هذه الشخصية حاولت اختراق السياج الأمني رفقة شخصين آخرين على دراجة نارية، وعندما تم إيقاف الدراجة، هرب سيراً على الأقدام، وألقى مسدساً في حديقة قريبة من السياج الأمني. وتم إلقاء القبض على هذه الشخصية المشهورة بعد شجار أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
نابولي
كالياري
إنتر ميلان
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