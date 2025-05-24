مدرب برشلونة يتغزل في راشفورد ودياز



برشلونة (أ ف ب)



قال مدرب برشلونة هانزي فليك، إن الجناح الكولومبي لويس دياز، والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد «لاعبان رائعان»، في ظل تكهنات حول اهتمام فريقه الإسباني بضم أحدهما.

وبرع هذا الموسم البرازيلي رافينيا على الجناح الأيسر في رحلة برشلونة نحو إحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، ومدد عقده حتى 2028، لكن برشلونة يبحث عن خيار آخر في هذا الموقع.

وأقر المدير الرياضي البرتغالي ديكو مطلع الأسبوع إنه معجب بثنائي الدوري الإنجليزي، فيما أكد فليك هذا التوجه.

قال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي قبل مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري أمام أتلتيك بلباو «في العادة لا أحب الحديث عن لاعبين ليسوا من فريقي، لكن بالطبع فإن اللاعبين رائعان».

تابع مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق «أنا معجب بهما، وسنرى ماذا سيحصل، لكن بالطبع فهما لاعبان رائعان».

وبعد تخلي مانشستر يونايتد عنه، أمضى راشفورد النصف الأخير من الموسم معاراً إلى أستون فيلا.

في المقابل، قد يكلف دياز، أحد نجوم ليفربول بطل إنجلترا، برشلونة نحو 80 مليون يورو (91 مليون دولار)، الأمر الذي قد يثقل خزينة النادي الكاتالوني المتعثر مالياً.