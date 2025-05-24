أبرز نجوم نابولي في رحلة اللقب الرابع



ميلانو (أ ف ب)



ضمن نابولي لقبه الرابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهو الثاني له خلال ثلاثة مواسم، مستفيداً من قدوم المدرب أنتونيو كونتي إلى أكبر فريق في جنوب البلاد.

ونلقي نظرة على أبرز اللاعبين الذين قادوا «بارتينوبي» إلى هذا الإنجاز.

روميلو لوكاكو

طوّر العملاق البلجيكي أداءه، في فترته الثانية مع كونتي الذي يتمتع معه ابن الثانية والثلاثين بعلاقة مميزة، وشكل لوكاكو ثنائياً مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، عندما قاد كونتي إلى لقب «سيري أ» في 2021، ولكن هذا الموسم، تغير دور المهاجم البلجيكي، وبات يربط اللعب أكثر من فتراته السابقة من مسيرته.

صنع لوكاكو 10 أهداف بالإضافة إلى 14 سجلها، فوجد نفسه بعد إعارات خضع لها إثر رحلته الفاشلة مع تشيلسي الإنجليزي قادماً من الإنتر قبل ثلاث سنوات.

عوّضت نجاعته هذا الموسم رحيل النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم المشوار نحو لقب 2023، إلى جالطة سراي التركي بالإعارة.

سكوت ماكتومينيكان

ماكتوميني ظاهرة الموسم في الدوري الإيطالي، وصل من مانشستر يونايتد الإنجليزي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، وفرض نفسه سريعاً مع فريق وبلد جديدين،

اندمج بسرعة في حياة نابولي، حتى أنه أشاد بالطماطم المحلية في مقابلة أخيرة مع موقع «ذي أثلتيك»: «أتناولها كوجبة خفيفة».

تابع لاعب الوسط «آكل جميع الخضراوات والفواكه، كلها طازجة جداً، إنها رائعة».

في أفضل مشوار له بالدوريات المحلية، سجل 12 هدفاً وشكل إضافة غير متوقعة لنابولي وجماهيره التي بات لاعبها المفضل.

سيكون حجر الزاوية الذي يُبنى عليه الفريق عندما يدافع عن لقبه الموسم المقبل ويخوض دوري أبطال أوروبا.

جاكومو راسبادوري

رغم جلوسه على مقاعد البدلاء معظم الموسم، إلا أن راسبادوري كان مفيداً للغاية لكونتي خلال مشوار السكوديتو، فسجل الكثير من الأهداف وسد الثغرات الهجومية.

استهل المهاجم الدولي عشر مباريات فقط هذا الموسم، لكنه وجد مكاناً إضافياً منذ يناير، بعد انتقال الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاءت ثمانية من مبارياته الأساسية منذ منتصف فبراير، سجل بعدها خمسة أهداف وصنع هدفاً إضافياً.