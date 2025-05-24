الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوريتسكا يريد البقاء مع بايرن ميونيخ

جوريتسكا يريد البقاء مع بايرن ميونيخ
24 مايو 2025 18:48

ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الاقتصاد» تناقش فرص التعاون مع قادة الأعمال في ألمانيا وأوروبا
شتوتجارت يحتفل مع جماهيره بكأس ألمانيا


يرى لاعب خط الوسط الألماني ليون جوريتسكا مستقبله مع بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بعدما خاض معركة تمكن خلاها من العودة لخطط النادي.
وبدا أن مسيرته مع البايرن وألمانيا انتهت مع بداية الموسم، وذكر البايرن إنه لم يعد يضمن أن يشارك اللاعب بشكل أساسي، وان بإمكانه الرحيل بالسعر المناسب.
ولكنه بذل قصارى جهده واستعاد مركزه في التشكيل الأساسي في البايرن والمنتخب الألماني، رغم أن يواجه منافسة متجددة في التشكيل الأساسي لكل من البايرن والمنتخب مع ألكسندر بافلوفيتش.
وقال لصحيفة «دي فيلت» اليوم السبت: «لا أخطط لتغيير الأندية، خطتي واضحة، أن ألعب مع بايرن في الموسم المقبل».
وأضاف: «أحب البايرن، والأشخاص هنا، والفريق وزملائي». ويمتد عقد جوريتسكا مع بايرن حتى 30 يونيو 2026.

ألمانيا
الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©