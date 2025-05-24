جوريتسكا يريد البقاء مع بايرن ميونيخ

ميونيخ (د ب أ)



يرى لاعب خط الوسط الألماني ليون جوريتسكا مستقبله مع بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بعدما خاض معركة تمكن خلاها من العودة لخطط النادي.

وبدا أن مسيرته مع البايرن وألمانيا انتهت مع بداية الموسم، وذكر البايرن إنه لم يعد يضمن أن يشارك اللاعب بشكل أساسي، وان بإمكانه الرحيل بالسعر المناسب.

ولكنه بذل قصارى جهده واستعاد مركزه في التشكيل الأساسي في البايرن والمنتخب الألماني، رغم أن يواجه منافسة متجددة في التشكيل الأساسي لكل من البايرن والمنتخب مع ألكسندر بافلوفيتش.

وقال لصحيفة «دي فيلت» اليوم السبت: «لا أخطط لتغيير الأندية، خطتي واضحة، أن ألعب مع بايرن في الموسم المقبل».

وأضاف: «أحب البايرن، والأشخاص هنا، والفريق وزملائي». ويمتد عقد جوريتسكا مع بايرن حتى 30 يونيو 2026.