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الرياضة

روبليف.. «معنويات محبطة» قبل «رولان جاروس»!

روبليف.. «معنويات محبطة» قبل «رولان جاروس»!
24 مايو 2025 19:12

 
هامبورج (أ ف ب)

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تغلب الإيطالي فلافيو كوبولي على الروسي أندريه روبليف 6-2 و6-4، في طريقه إلى إحراز لقب بطل دورة هامبورج الألمانية في التنس (500 نقطة) في المباراة النهائية.
وكان كوبولي المصنف 35 عالمياً أحرز دورة بوخارست (250 نقطة) مطلع أبريل الماضي ما سيسمح له بالتقدم 9 مراكز لاحتلال المركز السادس والعشرين في التصنيف العالمي.
وسيدخل الإيطالي بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الأحد بمعنويات عالية علما بأنه سيلتقي الكرواتي مارين تشيليتش في الدور الأول.
أما روبليف فيخوض غمار البطولة الفرنسية في المركز الخامس عشر عالمياً وسيلتقي الجنوب إفريقي لويد هاريس المتأهل من التصفيات.
ضرب كوبولي بقوة في مطلع المباراة ليتقدم 4-0 فاستشاط روبليف غضباً وضرب نفسه على مستوى الركبة بمضربه أكثر من مرة لتسيل منها الدماء قبل أن يخسر المجموعة 2-6.
وكانت المجموعة الثانية أكثر تكافؤاً، قبل أن يكسر الإيطالي إرسال الروسي في الشوط السابع ليتقدم 4-3 ويحافظ على تقدمه ليخرج فائزاً في ساعة و28 دقيقة.

التنس
هامبورج
ألمانيا
أندريه روبليف
رولان جاروس
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