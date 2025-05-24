بيراميدز يعود بالتعادل الثمين أمام صن داونز في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا



بريتوريا (د ب أ)

خطف بيراميدز المصري تعادلاً ثميناً مع مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي 1-1، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل صن داونز، الذي سيكون من ضمن أربع أندية ستمثل ا القارة السمراء في مونديال الأندية الشهر المقبل، هدف التقدم عن طريق لوكاس ريبيرو كوستا في الدقيقة 54، لكن بيراميدز نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عن طريق وليد الكرتي.

ويسعى صن داونز إلى تحقيق اللقب الثاني له في البطولة، بعدما سبق له التتويج به في عام 2016 على حساب فريق مصري آخر وهو الزمالك، وسيكون الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة غير هدف لهدف، مفيداً له للفوز باللقب.

من جانبه، سينتظر بيراميدز مباراة الإياب التي ستقام على ملعبه في الأول من يونيو المقبل، من أجل تحقيق حلمه بالفوز باللقب في أول ظهور له بالنهائي، وثاني مباراة نهائية يخوضها في البطولات الأفريقية، بعدما خسر في نهائي كأس الاتحاد (الكونفيدرالية) أمام نهضة بركان المغربي في نهائي عام 2020.