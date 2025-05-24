هاميلتون.. «حادث» في موناكو



موناكو (رويترز)

سجل شارل لوكلير أسرع زمن لمصلحة فيراري، بينما تعرض زميله في الفريق لويس هاميلتون لحادث تصادم في التجارب الحرة الأخيرة لجائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا -1» للسيارات.

تصدر لوكلير، الذي انطلق من المركز الأول في ثلاث من آخر أربع سباقات بجائزة موناكو الكبرى وفاز بها العام الماضي، جولتي التجارب الحرة الجمعة في وطنه، محققاً زمناً قدره دقيقة واحدة و10.953 ثانية.

جاء ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثاني بفارق 0.280 ثانية، لكنه استخدم الإطارات المتوسطة، بينما استعان لوكلير باللينة، تلاه لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق 0.294 ثانية ثم زميله في الفريق أوسكار بياستري متصدر ترتيب البطولة بفارق 0.445 ثانية.

يتقدم الأسترالي بياستري على نوريس بفارق 13 نقطة في الترتيب العام بعد خوض سبعة سباقات من أصل 24.

حل هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، خامساً لكنه اصطدم بالحائط عند الاقتراب من ساحة الكازينو، بعد أن تقدم بسرعة خلف السيارات الأخرى قبل دقيقتين من نهاية الجولة ثم رُفعت الأعلام الحمراء.

وقال السائق الفائز بجائزة موناكو ثلاث مرات عبر دائرة اتصالات الفريق «اصطدمتُ بالحائط، آسف يا رفاق».

ويواجه الفنيون في فريق فيراري سباقاً مع الزمن لإصلاح الضرر قبل التجارب التأهيلية.

حل ليام لاوسون سائق ريسنج بولز سابعاً متقدماً على كارلوس ساينز سائق وليامز ويوكي تسونودا سائق رد بول وكيمي أنتونيلي سائق مرسيدس.