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الرياضة

بوستيكوجلو: توتنهام لم يناقش مستقبلي!

بوستيكوجلو: توتنهام لم يناقش مستقبلي!
24 مايو 2025 19:42

 
لندن (د ب أ)

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قال الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، إنه لم يناقش مستقبله بعد مع المسؤولين في النادي الإنجليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن التكنات حول مستقبل بوستيكوجلو زادت في الفترة الأخيرة بسبب أداء الفريق السيئ في الدوري الإنجليزي، لكن توتنهام نجح تحت قيادته في تحقيق أول لقب له منذ 17 عاماً من خلال بطولة الدوري الأوروبي.
وبعد أن هتفت آلاف الجماهير باسمه في موكب الاحتفال بالبطولة في حافلة مكشوفة أمس الجمعة، قال بوستيكوجلو: «الموسم الثالث يكون دائماً أفضل من الثاني»، وواجه المدرب البالغ من العمر 59 عاماً وسائل الإعلام قبل مواجهة فريقه الأحد مع برايتون، لكنه لم يوضح الكثير بشأن مستقبله.
وقال مدرب توتنهام: «قلت قبل المباراة أنني أشعر حقاً بأننا نبني شيئاً هنا، لدي مجموعة رائعة من اللاعبين، وطاقم فني ونادي يعرف جيداً كيف يفوز».
وبعيداً عن فوزه على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، يحتل توتنهام المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه مباراة واحدة فقط متبقية الأحد، ويبقى الفريق في مأمن من الهبوط لكن التكهنات تدور حول إمكانية إقالة المدرب الأسترالي.
وأضاف بوستيكوجلو: «لم أتناقش مع أي شخص، مثلما كان الأمر من قبل، لم يتحدث معي أحد من النادي وربما ينتظرون بعض الوقت».
وتابع: «لم أفكر في الأمر كثيراً، لا أريد أن أكون مشتتاً».
وأوضح المدرب الأسترالي: «لم أفكر في الأمر ربما في مرحلة ما سيخبرونني شيئاً، وإلا سأعود إلى عملي في الموسم المقبل».

الدوري الإنجليزي
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توتنهام
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آنجي بوستيكوجلو
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