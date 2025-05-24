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الرياضة

300 لاعب يشاركون في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة

300 لاعب يشاركون في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
24 مايو 2025 19:58

 
العين (الاتحاد)

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انطلقت منافسات النسخة الرابعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدار يومين في مركز أدنيك – العين، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.
وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات قوية ضمن فئات الأشبال D (من 10 إلى 11 عاماً)، والناشئين C (من 12 إلى 13 عاماً)، والناشئين B (من 14 إلى 15 عاماً)، حيث قدّم المشاركون مستويات متميزة عكست التطور المتسارع الذي تشهده اللعبة، وأظهرت التزاماً عالياً بروح التحدي والانضباط في الأداء، ما أسهم في إثراء الأجواء التنافسية وإمتاع الجمهور.
وتُختتم البطولة يوم الأحد بإقامة النزالات النهائية لفئتي الشباب A (16 و17) عاما والكبار (فوق 18 عاماً)، وسط أجواء حماسية تجسّد روح التنافس والاحتراف، وتعد بختام مميز يليق بحجم المشاركة والتطلعات.
وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن البطولة تشكّل إحدى المنصات النموذجية التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء جيل رياضي واعد قادر على التميز والمنافسة على الساحة العالمية.
وقال: «تسهم البطولة في اكتشاف وصقل المواهب الصاعدة، وتعزيز قاعدة الممارسين، وهو ما نلمسه من خلال التزايد الملحوظ في عدد المشاركين في البطولة نسخة بعد أخرى، بما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، وتطور مكانة الفنون القتالية المختلطة على الساحة الرياضية في الدولة».
وأضاف: «يمثل الحضور الجماهيري والتفاعل الكبير من الأندية والأكاديميات حافزاً مهماً للاعبين، ويضفي على البطولة زخماً يعزز من مستواها الفني والتنظيمي، ويرسّخ مكانتها بطولة وطنية رائدة ضمن الأحداث الرياضية».
بدوره، قال الأوزبكي أوشكون باهاديروف مدرب أكاديمية TKMMAFIT بدبي: «يمثّل حضورنا في البطولة فرصة ثمينة لصقل مهارات اللاعبين الناشئين وتعزيز جاهزيتهم للمشاركات المستقبلية، ولمسنا من خلال أدائهم مستويات عالية من الانضباط والوعي، وإن هذه البطولات تشكل محطة أساسية في مسيرة اللاعبين، حيث تتيح لهم اختبار مهاراتهم في بيئة تنافسية احترافية، وتمنحهم الثقة التي يحتاجونها للتقدم بخطى ثابتة، ونثمّن عالياً جهود الاتحاد في توفير هذه المنصات التي تسهم في بناء قاعدة قوية لرياضة الفنون القتالية المختلطة بالدولة».
وقال مروان حسين النمر من مصر ووالد كل من ياسين وزين الدين من فئة الناشئين C: «فخورون برؤية أبنائنا يخوضون هذه التجارب الرياضية الراقية في بيئة منظّمة وآمنة، ولداي أصبحا أكثر مسؤولية وثقة بأنفسهما منذ بداية مسيرتهما في الرياضة، والآن نراهما يتنافسان بقوة وفخر، والرياضة علّمتهما تقبل الفوز والخسارة بروح إيجابية، وهذا ما كنا نبحث عنه، وممتنون للاتحاد على إتاحة هذه الفرصة لأبنائنا للنمو جسدياً وذهنياً، في ظل أجواء تحفّزهم على الطموح والاجتهاد».
وأعربت اللاعبة هند الهاشمي من أكاديمية أدما الحائزة على ذهبية الناشئين D وزن 40 كجم، عن سعادتها بالمشاركة في البطولة، وقالت: «أشعر بالفخر لما حققته، وكانت تجربة مميزة، وحرصت على تنفيذ توجيهات مدربي داخل الحلبة وخارجها، وهذه المشاركة منحتني ثقة أكبر، وأتوجه بالشكر إلى أسرتي ومدربي والاتحاد على دعمهم المتواصل وتشجيعهم الدائم لنا».

الإمارات
العين
الفنون القتالية المختلطة
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
محمد سالم الظاهري
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