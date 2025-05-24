ساندرلاند يصعد إلى «البريميرليج»

لندن (د ب أ)



صعد ساندرلاند إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على شيفيلد يونايتد 2-1، في المباراة الفاصلة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ونجح ساندرلاند في الوصول إلى نهائي المباريات الفاصلة بفوزه على كوفنتري سيتي في قبل النهائي، لينجح في اقتناص بطاقة الصعود الثالثة بعد فوزه على شيفيلد، لينضم إلى كل من بيرنلي وليدز يونايتد صاحبا المركزين الأول والثاني.

وسيشارك ساندرلاند للمرة 17 في تاريخه بالنظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الذي انطلق عام 1992، وسبق له الفوز بلقب البطولة ست مرات كان أخرها في موسم 1935-1936 وتقدم شيفيلد يونايتد عن طريق تيريز كامبل في الدقيقة 25، قبل أن يدرك ساندرلاند التعادل في الدقيقة 76 عن طريق إيليرز ماييدا. وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، سجل توم والستون الهدف الثاني لساندرلاند، ليضمن الفريق مكانه في البطولة الموسم المقبل، عائدا إليها بعد غياب منذ موسم 2016 -2017.