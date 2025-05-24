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الرياضة

ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»

ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
24 مايو 2025 20:41

 
مدريد (أ ف ب)

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قاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد إلى الفوز على ضيفه ريال سوسيداد 2-0 بتسجيله الهدفين، ليدنو من التتويج بالحذاء الذهبي الذي يُمنح لأفضل هداف في البطولات الأوروبية، وذلك في يوم وداع أسطورتي نادي العاصمة صانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المرحلة الثامنة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وجاء هدفا مبابي من ركلة جزاء تصدى لها حارس الفريق الباسكي لكن الفرنسي أكملها إلى الشباك (39) ومن تسديدة بيسراه قبل نهاية المباراة بست دقائق ليعزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 31 هدفاً متقدماً بفارق 7 أهداف عن هداف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وبات مبابي في وضع أكثر من جيد لإحراز جائزة الحذاء الذهبي، وهو الذي سجل 43 هدفاً في مختلف المسابقات ليحصد 62 نقطة متقدماً على المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريش من سبورتينج البرتغالي (58.5 نقطة).
أما المنافس الآخر لمبابي فهو المصري محمد صلاح لكن يتعين على الأخير تسجيل 5 أهداف لفريقه ليفربول في مرمى كريستال بالاس الأحد في ختام الدوري الإنجليزي لينتزع منه اللقب.
ولم يحرز أي لاعب فرنسي هذه الجائزة منذ أن تُوج بها تييري هنري في صفوف أرسنال الإنجليزي عامي 2004 و2005.
وقبل انطلاق المباراة، كرّم مشجعو ريال مدريد مودريتش وأنشيلوتي، اللذين سيغادران النادي بعد أن فازا معه بجميع الألقاب الممكنة.
ورفع أنصار ريال مدريد لافتة على أحد جانبي الملعب كُتب عليها «شكرا لك أيها الأسطورة» في تحية إلى مودريتش وأخرى كُتب عليها «شكراً لك كارليتو» على الجانب الآخر.
ويمثل رحيل الساحر الكرواتي البالغ من العمر 39 عاماً، اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ العملاق الإسباني برصيد 28 لقباً في 13 موسماً، بما في ذلك ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، والمدرب الإيطالي الذي سيترك ريال مدريد أيضاً باعتباره المدرب الأكثر تتويجاً في البيت الأبيض (15 لقباً)، نهاية حقبة في العاصمة الإسبانية.
في سن الخامسة والستين، سيخوض «ال ميستر»، الذي بنى أسطورته على مقاعد أكبر الأندية الأوروبية، التحدي الأخير على رأس المنتخب البرازيلي، الذي يمر في أزمة كروية خطيرة قبل عام من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
كيليان مبابي
محمد صلاح
ليفربول
ليفاندوفسكي
مودريتش
أنشيلوتي
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