إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

استعاد الظفرة صدارة «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم، بفوزه على ضيفه مصفوت 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، ضمن «الجولة 29» وقبل الأخيرة، والتي شهدت تعادل يونايتد والإمارات 1-1، الفجيرة وجلف أف سي 2-2، الحمرية وحتا 3-3، جلف يونايتد ومجد 1-1، وفوز الذيد على الجزيرة الحمراء 2-1، فيما غاب دبا «الوصيف» بـ53 نقطة، والعربي الثالث بـ46 نقطة بداعي الراحة.

ونجح الظفرة في حصد النقاط الثلاث؛ بفضل هدفي محمد الخلوي في الدقيقة 5، وريان يسلم في الدقيقة 12، بينما سجل شيخ بيي هدف مصفوت في الدقيقة 40، وشهدت المباراة طرد لاعبي الظفرة حمد المرزوقي في الدقيقة 77، و«البديل» يوسف المنصوري في الدقيقة 93.

ورفع الظفرة رصيده إلى 54 نقطة، ليستعيد الصدارة من دبا الذي تراجع إلى «الوصافة» برصيد 53 نقطة، لتشتعل المنافسة على درع الدوري بين الغريمين في «الجولة 30» والأخيرة المقررة يوم الجمعة المقبل، حيث يخوض «الفارس» مواجهة قوية خارج ملعبه أمام العربي في أم القيوين، فيما يستقبل «النواخذة» ضيفه الجزيرة الحمراء على ملعب دبا.

وكان الفريقان ضمنا الصعود إلى «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم المقبل 2025-2026، قبل جولتين من نهاية المسابقة، فيما هبط جلف أف سي «قبل الأخير» بـ10 نقاط، وفليتوود يونايتد «المنسحب» إلى دوري الدرجة الثانية.