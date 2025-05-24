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الرياضة

العين بطل «دوري 13»

العين بطل «دوري 13»
24 مايو 2025 21:44

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج العين بطلًا لدوري تحت 13 سنة «أ»، بعد فوزه على شباب الأهلي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع المنصوري باستاد خليفة في مدينة العين، ضمن الجولة الأخيرة، سجل هدفي العين، هزاع محمد جمعة، وعيسى عبدالله، فيما أحرز هدف شباب الأهلي، سالم آل علي.
وقام يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، بتتويج لاعبي العين والجهازين الفني والإداري بالميداليات الذهبية ودرع الدوري.
اختتم العين مشواره في المسابقة متصدراً جدول ترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة، جمعها من الفوز في 23 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات مقابل خسارتين.

الإمارات
العين
شباب الأهلي
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