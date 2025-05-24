أبردين بطل كأس أسكتلندا بـ «سيناريو درامي»!

جلاسكو (د ب أ)



توج أبردين بلقب كأس أسكتلندا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1990، بعد فوزه الدرامي على سيلتك 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيلتك بهدف عكسي سجله ألفي دورينتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة أدرك أبردين التعادل بهدف عكسي سجله كاسبر شمايكل حارس سيلتك بالخطأ في مرماه بعدما فشل في التعامل مع تمريرة زاحفة من شايدن موريس.

ولاحت للفريقين عدة فرص في الوقت الإضافي أبرزها تسديدة نفذها «البديل» جيفري شلوب لاعب سيلتك من مسافة عشر ياردات لكنها ارتطمت بالعارضة.

وجاءت كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي صبت في مصلحة أبردين، ليحصد لقب كأس أسكتلندا للمرة الثامنة في الوقت الذي توقف فيه رصيد سيلتك عند 42 لقباً، ويعتبر البطل القياسي لمسابقة الكأس.