الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال يُتوج بلقب «أبطال أوروبا» للسيدات

أرسنال يُتوج بلقب «أبطال أوروبا» للسيدات
24 مايو 2025 22:13

 
لشبونة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الدوري الإيطالي.. يوفنتوس إلى «الأبطال» وحرمان لاتسيو من المشاركة القارية
الدوري البلجيكي.. البطل يعود بعد 90 عاماً


تُوج أرسنال الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على برشلونة الإسباني 1-صفر.
ونجح أرسنال في الفوز باللقب الأول في تاريخه بالمسمى الجديد «دوري الأبطال»، والذي انطلقت أولى النسخ منه في 2009 -2010، والثانية في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة في مسماها القديم «كأس الاتحاد الأوروبي للسيدات» عام 2007 .
وتغلب الفريق الإنجليزي على برشلونة الذي فاز باللقب في آخر موسمين وصاحب الألقاب الثلاث في المسابقة، ليصبح بذلك أول فريق إنجليزي يحقق اللقب بالمسمى الجديد. وسجلت ستينا بلاكستينيوس هدف المباراة الوحيد لأرسنال في الدقيقة 74، بعدما تلقت تمريرة بينية رائعة من زميلتها بيث مايد، لتضع الكرة في الشباك مسجلة هدفاً منح فريقها البطولة. وكان أرسنال قد فاز في قبل النهائي على ليون الفرنسي 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

دوري أبطال أوروبا
أرسنال
برشلونة
آخر الأخبار
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©