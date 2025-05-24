أرسنال يُتوج بلقب «أبطال أوروبا» للسيدات



لشبونة (د ب أ)



تُوج أرسنال الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على برشلونة الإسباني 1-صفر.

ونجح أرسنال في الفوز باللقب الأول في تاريخه بالمسمى الجديد «دوري الأبطال»، والذي انطلقت أولى النسخ منه في 2009 -2010، والثانية في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة في مسماها القديم «كأس الاتحاد الأوروبي للسيدات» عام 2007 .

وتغلب الفريق الإنجليزي على برشلونة الذي فاز باللقب في آخر موسمين وصاحب الألقاب الثلاث في المسابقة، ليصبح بذلك أول فريق إنجليزي يحقق اللقب بالمسمى الجديد. وسجلت ستينا بلاكستينيوس هدف المباراة الوحيد لأرسنال في الدقيقة 74، بعدما تلقت تمريرة بينية رائعة من زميلتها بيث مايد، لتضع الكرة في الشباك مسجلة هدفاً منح فريقها البطولة. وكان أرسنال قد فاز في قبل النهائي على ليون الفرنسي 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.