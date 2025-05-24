بني ياس وكلباء يتعادلان في «المشهد الأخير»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل بني ياس وكلباء 2-2، على استاد «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة الأخيرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليختتم «النمور» مشواره في المركز التاسع وله 32 نقطة، فيما أنهى بني ياس الموسم في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم كلباء بهدف أحرزه مهدي قايدي من ضربة جزاء احتسبتها الحكم روضة المنصوري، بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 25، وتحسن أداء «السماوي» في الشوط الثاني، ونجح فواز عوانة «قائد» الفريق في إدراك التعادل برأسية في الدقيقة 55.

ورد القائم رأسية بيرنارد فاي في الدقيقة 67، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني لبني ياس من داخل المنطقة في الدقيقة 68، وتمكن شهريار موغانلو من خطف هدف التعادل لكلباء، إثر متابعة لتسديدة قايدي في الدقيقة 75، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.