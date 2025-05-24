الزمالك يستعيد «نغمة الانتصارات» بثلاثية



القاهرة (د ب أ)



قلب الزمالك الطاولة على مضيفه بتروجيت وهزمه بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الثامنة من مجموعة البطولة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم بتروجيت بهدف رشاد متولي في الدقيقة 24، ورد الزمالك بهدف حسام عبد المجيد من ضربة جزاء في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، أضاف أحمد عبد الرحيم «إيشو» وبديله محمود عبد الرازق شيكابالا الهدفين الثاني والثالث للزمالك في الدقيقتين 50 و90 من المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية.

وأكمل الزمالك الثواني الأخيرة بنقص عددي بعد طرد لاعبه مصطفى شلبي في الدقيقة 94، لكنه حقق الفوز الأول تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي.

كما كسر الفريق الأبيض سلسلة نتائجه السلبية بعد ثلاثة تعادلات متتالية وخسارة في الجولات الأربع الماضية، ليبتعد عن دائرة المنافسة على اللقب.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، وتتبقى له مباراة أخيرة أمام فاركو، بينما تجمد رصيد بتروجيت عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز المصري على البنك الأهلي بهدف وحيد سجله سيرج أكا لاعب البنك بالخطأ في مرماه بالدقيقة 91 من المباراة التي أقيمت على استاد السويس.

انتزع المصري ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على التأهل لكأس الكونفدرالية في الموسم المقبل، ورفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بينما تراجع البنك الأهلي للمركز السادس، بعدما تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السادس.

وفي مواجهة ثالثة، فاز سيراميكا كليوباترا على حرس الحدود بهدفين أحرزهما رجب نبيل ومحمود عبد الحفيظ زلاكة في الدقيقتين 4+45 و58 من المباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس. بهذا الفوز يرفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس متفوقاً بفارق الأهداف عن البنك الأهلي، ليبقي آماله في التأهل لكأس الكونفدرالية، أما حرس الحدود تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز التاسع.