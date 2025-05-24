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الرياضة

شباب الأهلي والنصر يتخطيان حاجز الـ 100 نقطة في كأس السلة

شباب الأهلي والنصر يتخطيان حاجز الـ 100 نقطة في كأس السلة
25 مايو 2025 01:04

علي معالي (دبي)

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تخطى فريقا شباب الأهلي والنصر حاجزي الـ 100 نقطة في مباراتي الذهاب للدور لقب النهائي لبطولة كأس كرة السلة، بعد فوز «الفرسان» على البطائح 109-94، و«العميد» على الشارقة 105-95، لتُصبح مواجهتي الإياب اليوم قمة في المتعة والإثارة بين الفرق الأربعة، وأظهرت مباراتا الذهاب التقارب الكبير في المستوى ورغبة الفرق الأربعة في تحقيق الانتصار أملاً في التأهل للنهائي المقرر الثلاثاء المقبل على صالة كلباء.
في المباراة الأولى التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر، استطاع «الفرسان» التفوق في الأرباع الأول والثالث والرابع بنتيجة 31-22 و26-22 و31-23 والبطائح تفوق في الربع الثاني فقط بنتيجة 27-22.

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