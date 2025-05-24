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الرياضة

جماهير ميلان للإدارة: «عودوا إلى المنزل»!

جماهير ميلان للإدارة: «عودوا إلى المنزل»!
24 مايو 2025 23:58

 
مراد المصري (أبوظبي)

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قامت أعداد كبيرة من جماهير أي سي ميلان بقيادة «كورفا سود» بمغادرة المدرجات في الدقيقة 15 من اللقاء الذي جمع فريقها مع مونزا في الجولة 38 والأخيرة ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك احتجاجاً على الإدارة التي طالبتها بالرحيل عبر تشكيل عبارة بشرية بعنوان «عودوا إلى المنزل».
وبدأت الاحتجاجات خارج أسوار ملعب سان سيرو، معقل «الروسنيري»، فيما هتفت خارج الملعب وداخله لأسطورة النادي باولو مالديني، وطالبت بعودته لتولي زمام الأمور، بعدما قررت الإدارة الحالية التخلي عن خدماته، رغم النجاحات التي حققها سابقاً.
وقام رجال الأمن داخل الملعب بطرد أحد المشجعين الذي رفع في المنطقة المحاذية لمقاعد الإدارة على المدرجات، القميص الشهير رقم 3 الخاص بمالديني، فيما كانت حالة الغضب كبيرة بسبب تراجع الفريق الذي لن يشارك في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، ويبدو أنه سيكون مضطراً للتخلي عن خدمات عدد من أبرز نجومه.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
ميلان
سان سيرو
باولو مالديني
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