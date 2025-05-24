«هيرات دلما».. رحلة الماضي بسواعد 663 بحاراً

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أقيمت مساء أمس الأول السباقات التأهيلية في «سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً»، ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي الثامن الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي، توج الفائزين عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وحضر التتويج راشد خادم الرميثي، مدير المهرجان، وناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

جرت السباقات في أربعة أشواط سميت بأسماء هيرات دلما «حالة دلما، أم العنبر، حد بوصفير، حد بوجفير»، وحمل كل شوط أحد ألوان علم الدولة، الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، وذلك لمسافة 4 أميال بحرية بمشاركة 663 بحاراً على 39 قارباً تأهلت منها القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، إلى الشوط الختامي الذي يحمل اسم «حصباة دلما».

وأسفرت نتائج الشوط الأول «حالة دلما» باللون الأحمر عن تأهل القارب «الرمس» لمالكه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة والسكوني فواز محمد علي الحكلي الشحي في المركز الأول، وفي المركز الثاني القارب «الفهيدي» لمالكه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة النوخذة حمدان سعيد جابر، والسكوني حسن إبراهيم الحوسني، وتأهل في المركز الثالث القارب «برق» لمالكه معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، بقيادة النوخذة والسكوني علي سند علي الحمادي.

وتأهل عن الشوط الثاني «أم العنبر» باللون الأخضر في المركز الأول القارب «الذهب2» لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بقيادة النوخذة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، والسكوني عبدالله أحمد عبدالله آل علي، وفي المركز الثاني القارب «الفجيرة» لمالكه الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي بقيادة النوخذة سيف خلف صالح المطري، والسكوني ناصر غاصب عبيد المسماري، وفي المركز الثالث القارب «جلفار» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة بدر ناصر أحمد ناصر الشحي، والسكوني علي محمد رباع الشحي.

فيما تأهل عن الشوط الثالث «حد بوصفير» باللون الأبيض القارب «ثوبان» لمالكه سمو الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، بقيادة النوخذة سالم عبيد أحمد الزحمي، والسكوني محمد عبدالرحمن علي الياسي، وفي المركز الثاني القارب «وادي حام» لمالكه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة علي يوسف بن عباد الشحي، والسكوني عبدالله أحمد سليمان آل علي، وفي المركز الثالث القارب «شاطئ دبا» لمالكه الشيخ صالح بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة علي أحمد خميس النون، والسكوني علي سعيد العبدولي.

وجاءت نتائج الشوط الرابع «حد بوجفير» باللون الأسود معلنة تأهل القارب «الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع، بقيادة النوخذة والسكوني بدر عبدالحكيم محمد ثاني في المركز الأول، وجاء ثانياً القارب «التبر» لمالكه اللجنة العُمانية للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة والسكوني حمد بن سالم بن حميد البحري، وفي المركز الثالث تأهل القارب «وادي سهم» لمالكه سمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة والسكوني سالم سعيد عبيد مطر الكندي.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية للسباق أكثر من مليونين و400 ألف درهم، حيث يحصل الفائز الأول في كل شوط من الأشواط الأربعة التمهيدية على 80 ألف درهم، والثاني على 70 ألفاً، والثالث على 60 ألفاً، والفائزون من الرابع حتى العاشر على جوائز تتراوح بين 50 و26 ألفاً، فيما يحصل الفائز الأول في الشوط الختامي «حصباة دلما» على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، والثاني 80 ألفاً، والثالث 70 ألفاً، والفائزون من الرابع وحتى الثاني عشر على جوائز تبدأ من 60 ألفاً.

تأجيل «دلما التاريخي» إلى الاثنين

أعلنت اللجنة المنظمة عن تأجيل سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ليُقام بعد غد، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً اليوم، وذلك نظراً لعدم ملاءمة سرعة الرياح لإقامة السباق.

ويأتي السباق ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان دلما التاريخي، الذي يُنظَّم بتعاون مشترك بين هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.