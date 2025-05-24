الجزيرة وشباب الأهلي.. «مسك الختام» في «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (أبوظبي)

يصل «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم إلى «المحطة الأخيرة» هذا الموسم، بإقامة 4 مباريات في ختام «الجولة 26»، ويبرز فيها تتويج شباب الأهلي بـ «الدرع» للمرة التاسعة في تاريخه، حيث تُقام «مراسم الاحتفال» عقب نهاية مباراة الجزيرة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويتطلع «الفرسان» إلى مواصلة الأفراح، رغم إدراكه طموحات «فخر أبوظبي» لحصد الفوز أيضاً، مما يجعلنا نترقب مباراة مفتوحة بين الفريقين.

ووصل شباب الأهلي الذي حسم اللقب مبكراً إلى «النقطة 60» في المركز الأول، فيما يطمح الجزيرة الذي يملك «37 نقطة» إلى نتيجة إيجابية لاقتناص المركز السادس من النصر الذي أنهى الموسم برصيد «38 نقطة».

وتحمل المباراة نوعاً من طابع رد الاعتبار، ما بين شباب الأهلي الذي خسر أمام الجزيرة في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» هذا الموسم، و«فخر أبوظبي» الذي تعرض للخسارة في لقاء الدور الأول للدوري.

ويشهد ختام الجولة سباقاً محتدماً على صعيد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الآسيوية بين الوصل والوحدة تحديداً، واللذين يواجهان الشارقة والبطائح على التوالي، حيث إن الفريق الذي ينهي الموسم في مركز أعلى من منافسه يتأهل إلى «دوري أبطال آسيا للنخبة»، فيما يتأهل الآخر إلى «دوري أبطال آسيا 2».

ويحتل الوصل المركز الثالث «46 نقطة»، ويخوض مباراة صعبة «خارج الديار» أمام الشارقة صاحب المركز الثاني «48 نقطة»، وضمن التأهل مباشرة إلى «دوري أبطال آسيا للنخبة»، بصرف النظر عن مركزه النهائي في ختام الموسم، بعد فوزه بلقب «دوري أبطال آسيا 2».

من جانبه، يتطلع الوحدة صاحب المركز الرابع «45 نقطة»، إلى التفوق على البطائح على استاد خالد بن محمد بالشارقة، لمحاولة اقتناص المركز الثالث من الوصل في حال تعثره أمام الشارقة، ويلتقي عجمان وخورفكان على استاد راشد بن سعيد، في مباراة يتطلع كل منهما إلى إنهاء الموسم بشكل إيجابي بعيداً عن ضغوط الحسابات.