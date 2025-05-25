سان جيرمان.. «الثلاثية المحلية»

باريس (رويترز)



حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب فوزاً سهلاً 3-صفر، على استاد رانس في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، ليحسم الثلاثية المحلية للموسم الثاني توالياً، ويستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا بطريقة مثالية.

ولم يواجه فريق لويس إنريكي، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي وكأس السوبر، صعوبة كبيرة في التغلب على ستاد رينس المهدد بالهبوط، إذ سجل الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، وأنهى المباراة بسهولة معززاً رقمه القياسي بالفوز بالبطولة للمرة 16 على استاد فرنسا.

وبدأ سان جيرمان المباراة بالهجوم، وعلى الرغم من أن رانس هدد المرمى أولاً، إذ لم تشكل تسديدة أمادو كوني من مسافة بعيدة خطورة على حارس المرمى ماتفي سافونوف، فإنه لم يكن ندا لسان جيرمان على مدار 90 دقيقة.

وشارك سوفونوف بدلاً من جيانلويجي دوناروما، ولكن بخلاف ذلك اختار لويس إنريكي تشكيلته الأقوى، بالإضافة إلى مشاركة ديزريه دوي بدلاً من خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية الأولية.

وسيطر سان جيرمان على المباراة بتمريرات سلسلة وضغط مستمر قوي للأمام، وانهارت عزيمة رينس بهدفين متتاليين سريعين سجلهما برادلي باركولا وكلاهما من صناعة دوي.

وأرسل دوي تمريرة حاسمة إلى باركولا في الدقيقة 16 لينطلق مسرعاً متخطياً مراقبه، قبل أن يسدد كرة منخفضة من حافة منطقة الجزاء.

وبعد ثلاث دقائق، أرسل ماركينيوس تمريرة أمامية اخترقت دفاع المنافس لتصل الكرة إلى دوي داخل منطقة الجزاء، الذي مررها بدوره إلى باركولا الذي كان في وضع مثالي وأسكنها الشباك.

وقال باركولا لقناة فرانس 2 عقب المباراة «بدأنا المباراة بشكل جيد وأنجزنا المهمة بسرعة، عززنا وتيرة اللعب على الصعيد الدفاعي والهجومي وأتى ذلك بثماره».

ورغم تقدمه بهدفين، رفض سان جيرمان تخفيف الضغط، إذ تصدى يهفان ضيوف حارس رينس لفرصة عثمان ديمبلي وأبعد تسديدته من موقع جيد إلى خارج المرمى، لكن الهدف الثالث كان قادماً لا محالة.

وجاء الهدف الثالث قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، عندما مرر باركولا الكرة بشكل مثالي عبر منطقة الجزاء، ليضعها أشرف حكيمي في الشباك عند القائم البعيد.

وحافظ باريس سان جيرمان على ضغطه بعد الاستراحة، واضطر ضيوف إلى التحرك بسرعة من مرماه ليحرم جواو نيفيز من فرصة قريبة، ثم تصدى لتسديدة باركولا.

ولم يكن الشوط الثاني أكثر من مجرد حصة تدريبية لسان جيرمان، إذ تراجع رينس مرة أخرى لنصف ملعبه، وعلى الرغم من فشله في تسجيل المزيد من الأهداف، فإن لاعبي لويس إنريكي سيكونون مستعدين للتحدي المقبل.

ويهدف سان جيرمان إلى حسم لقبه الأول في دوري الأبطال عندما يواجه إنتر ميلان في ميونيخ يوم السبت المقبل، ليختتم ما قد يكون أفضل مواسمه على الإطلاق.

وقال باركولا «كنا ندرك أن علينا إنجاز المهمة للتحضير جيداً لنهائي دوري الأبطال، ونجحنا في ذلك، الآن نذهب إلى المباراة التالية بثقة».

يجب على رينس الآن محاولة ضمان البقاء في الدوري الأضواء، عندما يستضيف منافسه ميتز في إياب الدور الفاصل لملحق الهبوط يوم الخميس المقبل،

وتعادل الفريقان 1-1 في مباراة الذهاب.