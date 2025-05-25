الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي: إنتر ميامي يمر بفترة من «النتائج السيئة»

ميسي: إنتر ميامي يمر بفترة من «النتائج السيئة»
25 مايو 2025 10:30

واشنطن (أ ب)

أخبار ذات صلة
واشنطن تطالب بتأجيل «العملية الواسعة» في غزة
رونالدو.. الهلال أم الوداد؟


قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى قلب تأخره إلى تعادل 3-3، مع فيلادلفيا يونيون، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.
وشهدت بقية المباريات، فوز كولورادو رابيدز على سانت لويس سيتي 1- صفر، وفانكوفر وايتكابس على ريال سالت ليك 3-2، وشارلوت على كولومبوس كرو 3-2، ونيويورك ريد بولز على دي سي يونايتد 2- صفر، أورلاندو سيتي على بورتلاند تيمبرز 1 - صفر، وناشفيل على تورونتو 2- 1 .
كما شهدت هذه الجولة، تعادل سان خوسيه إيرثكويكس مع هيوستن دينامو 3-3 ، ومينيسوتا يونايتد مع أوستن 1-1، وسبورتينج كانساس سيتي مع نيو إنجلند ريفوليوشن 3-3، ومونتريال مع لوس أنجليس إف سي 2-2 .
وسجل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات وبطل كأس العالم 2022، هدفاً حاسماً في أول مباراة له منذ أن وجه رسالة لزملائه بالفريق، يدعوهم فيها إلى التماسك والبقاء متحدين، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية نادرة عقب الخسارة أمام أورلاندو.
وأنهى فيلادلفيا يونيون الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما كوين سوليفان في الدقيقة السابعة وتاي باريبو في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني، قلص تاديو أليندي الفارق بتسجيله هدف إنتر ميامي الأول في الدقيقة 60، ثم أضاف باريبو الهدف الثاني له والثالث لفيلادلفيا في الدقيقة 73، ولكن ميسي سدد ركلة حرة في الدقيقة 87 ليجعل النتيجة 3 -2 لمصلحة يونيون، مشعلاً حماس إنتر ميامي، الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق تيلاسكو سيجوفيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وقال ميسي لـ«أبل تي في»: «نمر حالياً بفترة من النتائج السيئة، لكن علينا مواصلة العمل والتفكير فيما هو قادم، مع تبقي ثلاث أو أربع مباريات في شهر مايو، علينا أن ننهي هذا الشهر بأفضل طريقة ممكنة، لنكون مستعدين لمباريات كأس العالم للأندية».
وتبدأ منافسات مونديال الأندية يوم 14 يونيو، وهو الحدث الكبير التالي في أجندة مباريات إنتر ميامي.  

أميركا
إنتر ميامي
مونديال الأندية
ليونيل ميسي
آخر الأخبار
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©