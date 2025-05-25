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الرياضة

الإمارات يُتوَّج بلقب دوري تحت 13 سنة «ج»

الإمارات يُتوَّج بلقب دوري تحت 13 سنة «ج»
25 مايو 2025 11:25

أبوظبي (الاتحاد)

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تُوِّج الإمارات بطلاً لدوري تحت 13 سنة «ج» موسم 2024-2025، بعد مباراته الختامية التي جمعته مع رأس الخيمة.
شهد مراسم التتويج عبدالحكيم عبدالله بلهون، عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، وقام بتسليم الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الميداليات الذهبية ودرع الدوري.
اختتم الإمارات بطولة الدوري في الصدارة برصيد 75 نقطة، واحتل رأس الخيمة المركز الثاني وله 63 نقطة، وجاء دبا ثالثاً وله 60 نقطة.
 كما تُوج فريق الإمارات بلقب مسابقة دوري تحت 12 سنة «ب»، بعد فوزه، على العين 8-3، في ختام مبارياته في المسابقة.
سجل أهداف الإمارات، يونس سيد «4 أهداف»، محمد سليم، سيف وليد، كريم جبر، وسيف خميس، فيما أحرز أهداف العين، محمد خالد «هدفين»، ومحمد عبدالجواد.
وقام عبدالحكيم عبدالله بلهون، عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، بتسليم الميداليات الذهبية ودرع الدوري للجهاز الفني والإداري وأشبال الإمارات، بحضور مسؤولي النادي.
جمع أشبال الإمارات 67 نقطة في 24 مباراة، حيثُ حققوا الفوز في 22 مباراة، وتعادلوا وخسروا في مباراة، لينفرد الفريق بصدارة الترتيب، فيما حل شباب الأهلي ثانياً برصيد 55 نقطة، والعين ثالثاً، وله 49 نقطة.

الإمارات
رأس الخيمة
دبا الفجيرة
العين
شباب الأهلي
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