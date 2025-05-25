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الرياضة

«التبر» يُعانق «الناموس» في سباق دلما لقوارب التجديف التراثية

«التبر» يُعانق «الناموس» في سباق دلما لقوارب التجديف التراثية
25 مايو 2025 11:57

 
منطقة الظفرة (الاتحاد)

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أقيمت منافسات الشوط النهائي لسباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً الذي حمل اسم «حصباة دلما»، ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي بدورته الثامنة الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي بجزيرة دلما في أبوظبي، من 16 مايو إلى 1 يونيو المقبل.
وتوَّج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في السباق الذي جاءت نتائجه معلنة فوز القارب «التبر»، لمالكه اللجنة العُمانية للرياضات البحرية، بناموس السباق، بقيادة النوخذة والسكوني حمد بن سالم بن حميد البحري، وحل في المركز الثاني القارب «الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع، بقيادة النوخذة والسكوني بدر عبدالحكيم محمد ثاني، فيما جاء ثالثاً القارب «الرمس» لمالكه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة والسكوني فواز محمد علي الحكلي الشحي.
حضر التتويج، راشد خادم الرميثي، مدير مهرجان سباق دلما التاريخي، وعدد من المسؤولين والنواخذة والبحارة وهواة السباقات البحرية التراثية.
وجرى السباق لمسافة 4 أميال بحرية، بمشاركة 204 بحارة على 12 قارباً يمثلون الثلاثة الأوائل المتأهلين من كل شوط في السباقات التمهيدية التي جرت الجمعة، وحصل الفائز الأول على جائزة 100 ألف درهم، والثاني 80 ألفاً، والثالث 70 ألفاً، وتوزعت الجوائز حتى المركز الثاني عشر.

 

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مهرجان دلما التاريخي
هيئة أبوظبي للتراث
مجلس أبوظبي الرياضي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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