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الرياضة

كيم ليتل: التتويج بـ «أبطال أوروبا» أفضل اللحظات في تاريخ أرسنال

كيم ليتل: التتويج بـ «أبطال أوروبا» أفضل اللحظات في تاريخ أرسنال
25 مايو 2025 12:06

 
لشبونة (د ب أ)

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أعربت كيم ليتل، قائدة فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، عن ثقتها بأن الفوز بدوري أبطال أوروبا للسيدات سيكون «واحداً من أفضل اللحظات في تاريخ النادي على الإطلاق»، لكنها اعترفت بأنه يستغرق منها بعض الوقت لاستيعاب فوزهن 1- صفر على برشلونة في المباراة النهائية التي أقيمت في لشبونة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن فريق أرسنال للسيدات كان أول نادٍ إنجليزي يتوج باللقب في 2007، وظل هذا اللقب هو الوحيد للأندية الإنجليزية حتى مساء السبت في البرتغال، عندما فاز أرسنال على برشلونة، حامل اللقب، بعد أن قدمت المهاجمة الإنجليزية بيث ميد تمريرة حاسمة للسويدية البديلة ستينا بلاكستينيوس، التي سجلت هدف الفوز في الدقيقة 74.
وبدأت اللاعبة الأسكتلندية كيم ليتل أولى فترتيها مع أرسنال في العام التالي لموسم 2007 التاريخي، الذي حقق فيه الفريق رباعية غير مسبوقة، والآن، تبلغ ليتل 34 عاماً وحققت إنجازاً شخصياً غير مسبوق.
وقالت ليتل: «لست متأكدة تماماً من أنني استوعب الأمر، لا أعتقد أن اللاعبات قد استوعبن ما حدث أيضاً، لأننا ما زلنا نعيش اللحظة، لكن الفوز بدوري أبطال أوروبا مع أرسنال سيسجل بالتأكيد في التاريخ واحداً من أفضل اللحظات التي شهدها هذا النادي على الإطلاق».
وأضافت: «التفكير في هذا أمر مذهل، متأكدة أن الأيام التالية لهذا اليوم، سنعود للتأمل في الأمر وندركه».
وقالت ليتل: «كنا ندرك قبل هذه المباراة أننا يجب أن نكون مثاليات، هذا الأمر متميز جداً بالنسبة لي، قضيت وقتاً طويلاً في النادي ومررنا بفترات رائعة حققنا خلالها نجاحات كبيرة».
وأضاف: «النادي فاز باللقب في 2007، وأنا تعاقدت مع النادي بعدها بعام، أن استمر في النادي حالياً، وأن أرى مدى ما حققه من تقدم في تطوير كرة القدم النسائية والاستثمار فينا لاعبات وفريقاً، فهذا أمر متميز حقاً، أن أجلس هنا، بعد الفوز بأفضل كأس في كرة القدم على مستوى الأندية، هو بالتأكيد أفضل لحظة في مسيرتي المهنية».

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