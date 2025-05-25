الوداد يستعد لـ «المونديال» بـ 3 صفقات



الرباط (أ ف ب)



أعلن نادي الوداد المغربي تعزيز صفوفه بثلاث صفقات، حيث ضم الدولي السابق نور الدين أمرابط، والبوركيني عزيز كي، وحمزة هنوري، استعداداً لخوض نهائيات كاس العالم للأندية.

سيواجه الوداد في هذه البطولة، التي تنطلق في الولايات المتحدة منتصف يونيو، كلاً من يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي، ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن المجموعة السابعة.

وقال النادي عبر منصاته الرسمية: «في إطار تعزيز صفوف الفريق الأول، استعداداً للمنافسات القادمة، تعلن إدارة نادي الوداد البيضاوي تعاقدها الرسمي مع اللاعبين نور الدين أمرابط، حمزة هنوري، وعزيز كي، متمنية لهم ولزملائهم حظاً موفقاً رفقة الفريق».

وانضم أمرابط (38 عاماً) إلى هال سيتي الإنجليزي مطلع العام الحالي، ضمن فترة الانتقالات الشتوية، قادماً من أيك أثينا اليوناني، قبل أن يرحل عن الفريق للانضمام إلى الوداد، ويحظى أمرابط بمسيرة طويلة في الملاعب، إذ لعب لواتفورد الإنجليزي، وجالطة سراي التركي، وليجانيس الإسباني، والنصر السعودي، وخاض اللاعب 64 مباراة دولية مع منتخب المغرب آخرها عام 2019.

ويأتي عزيز كي (29 عاماً) إلى «وداد الأمة» من يونغ أفريكانز التنزاني، بعقد يمتد لموسمين.

أما هنوري (27 عاماً) فيشغل مركز لاعب وسط ويأتي من الفتح الرباطي.

وكان النادي المغربي أنهى عقد مدربه الجنوب أفريقي رولاني موكوينا بالتراضي، إثر فشل الفريق في استعادة لقب الدوري المحلي الذي توج به نهضة بركان للمرة الأولى في تاريخه، والاكتفاء بحلوله ثالثاً، حيث سيخوض غمار مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في الموسم المقبل، وخلفه المدرب المغربي محمد أمين بنهاشم.

ورجحت وسائل إعلام مغربية أن يقود هذا الأخير الوداد في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريق الأحمر ودياً مع إشبيليه الإسباني الثلاثاء المقبل، في 27 مايو الجاري، في ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء، وكذلك يواجه بورتو البرتغالي في الملعب عينه في 31 منه.