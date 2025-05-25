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الرياضة

العين يهنئ الظفرة ودبا بالصعود إلى «المحترفين»

محمد بن ثعلوب
25 مايو 2025 12:55

 
أبوظبي (الاتحاد)

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قدم محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، نيابة عن أسرة النادي، أطيب التهاني والتبريكات إلى الظفرة ودبا بمناسبة تأهلهما إلى دوري المحترفين 2025-2026، متمنياً لهما النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة، بعد مشوار مثير ومتميز في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
وأشار إلى أن الإصرار منذ بداية الموسم على التأهل كان واضحاً، بفضل الجهود الفنية، وأيضاً الإدارية في تهيئة الظروف المناسبة للفريقين التي ساعدت على بلوغ الهدف الأساسي بالحصول على بطاقتي الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة ، وذلك بفضل عزيمة الجميع، على أمل أن يتواصل العمل، بما يضمن الاستقرار في المواسم القادمة.

العين
دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
محمد بن ثعلوب
الظفرة
دبا الفجيرة
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