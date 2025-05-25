العراق يُطلق «كأس السوبر»



بغداد (أ ف ب)



أطلق الاتحاد العراقي لكرة القدم مسابقته الجديدة باسم كأس السوبر العراقي، لتكون ثالث المسابقات الرسمية للمستويات المتقدمة، إلى جانب بطولة دوري النجوم وكأس العراق.

وقال المدير التنفيذي لمشروع «لا ليجا» في العراق كارلوس رودريجيز، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر رابطة دوري النجوم بالعاصمة بغداد، وحضره رئيس الاتحاد عدنان درجال وممثلو أندية الدوري، إن المسابقة ستقام بمشاركة ستة أندية، منها الأربعة الأولى في الترتيب النهائي للدوري للموسم الحالي، إلى جانب بطل الكأس ووصيفه.

وأكد رودريجيز في المؤتمر أنه سيتم الكشف عن اللوائح الخاصة بالمسابقة الجديدة في الفترة المقبلة.

واشترط الاتحاد ألا تكون الفرق الأربعة الأولى من بين فريقي بطل ووصيف الكأس، حيث سيتم اللجوء إلى إضافة الفريقين صاحبي المركزين الخامس والسادس ضمن تسلسل فرق الدوري إلى منافسات المسابقة.

واعتبر رودريجيز أن المسابقة ستشكل نشاطاً مهماً للاتحاد والأندية، مبيناً أنها ستنطلق في 19 أغسطس المُقبل، وتنتهي في 29 منه، لتكون باكورة نشاطات الاتحاد لموسم 2025-2026.