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الرياضة

7 ميداليات لأبطال الإمارات في بطولة آسيا للجوجيتسو بالأردن

7 ميداليات لأبطال الإمارات في بطولة آسيا للجوجيتسو بالأردن
25 مايو 2025 13:09

 

عمّان (الاتحاد)

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استهلّ المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» مشاركته في النسخة التاسعة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، من 23 إلى 26 مايو، بأداء متميز توّجه بسبع ميداليات في اليوم الأول من المنافسات.
ونجح نجوم المنتخب في حصد ميداليتين ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات في نزالات فئات الرجال، ليؤكد تفوقه في أقوى البطولات القارية، وسط مشاركة واسعة من نخبة أبطال آسيا.
وتمكن من حصد الذهب كل من ذياب النعيمي «وزن 56 كجم»، ومحمد علي السويدي «وزن 69 كجم»، فيما نال الميداليات الفضية عمر السويدي «وزن 56 كجم»، وخالد الشحي «وزن 62 كجم»، والميداليات البرونزية من نصيب مهدي العولقي «وزن 77 كجم»، وهزاع القبيسي «وزن 85 كجم»، وفراج العولقي «وزن 94 كجم».
وأعرب فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي عن اعتزازه بالمستوى الذي أظهره لاعبو المنتخب، وقال: «ما يحققه المنتخب من إنجازات يعكس الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، التي وفّرت كل مقومات النجاح لصناعة أبطال يمثلون الوطن بكل فخر وعزيمة في المحافل الدولية، هذه البداية المبشرة ثمرة العمل الكبير الذي بذله الجهازان الفني والإداري في إعداد اللاعبين بدنياً وذهنياً، والتزام اللاعبين وتفانيهم في التدريبات، وهي خطوة أولى نحو تحقيق طموحاتنا في المنافسة على صدارة الترتيب، لا شك بأن أداء اللاعبين اليوم يعزز ثقتنا بالمنتخب، ويؤكد أن لاعبينا على قدر المسؤولية في تمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة».
وأضاف: «نثمّن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع اتحاد الجوجيتسو بشركة مبادلة للاستثمار منذ عام 2023، والتي وفّرت دعماً نوعياً للمنتخب الوطني بمختلف فئاته، ساهم في تعزيز جاهزية اللاعبين، ما انعكس إيجاباً على الأداء والنتائج في الاستحقاقات القارية والدولية».
من جهته، قال هيلدر ميديروس مدرب المنتخب: «سعداء بالنتائج التي تحققت في اليوم الأول، وأظهر اللاعبون التزاماً كبيراً بالخطط الفنية الموضوعة، والمنافسة كانت على أعلى مستوى، وشهدنا تطوراً كبيراً في أداء العديد من المنتخبات الآسيوية، ما يؤكد أن مستوى البطولة يرتقي عاماً بعد عام، ونعمل حالياً على مراجعة الأداء وتحليل جوانب القوة وفرص التطوير، استعداداً لمنافسات فئة الكبار للسيدات وفئة تحت 21 عاماً، ونتطلع إلى مواصلة المسيرة بنفس الروح والانضباط والجاهزية العالية».
وقال ذياب النعيمي، صاحب الميدالية الذهبية في وزن 56 كجم: «تحقيق الذهب في بطولة آسيا مصدر فخر لي ولزملائي، وكان نتيجة العمل والجهد الكبيرين على مدى الأسابيع الماضية، خضت نزالات قوية أمام منافسين متمرسين، وكان عليّ أن أتحلى بالتركيز العالي والمرونة في التعامل مع كل موقف، وأشكر مدربي والاتحاد على الدعم الكبير، الذي منحني الثقة والجاهزية، وأسعى دائماً لتطوير مستواي والارتقاء بأدائي لتمثيل الدولة بأفضل صورة ممكنة في البطولات المقبلة».

الإمارات
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