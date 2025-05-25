ليفركوزن يستعد لحضور تن هاج ورحيل فيرتز

برلين (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي أن تعاقد نادي ليفركوزن الألماني لكرة القدم مع إريك تن هاج، لتدريب الفريق، بات «أمراً محسوماً»، ولكن يبدو أن المدرب الهولندي سيبدأ حقبته مع الفريق من دون نجمه فلوريان فيرتز.

ولم يعمل تن هاج، مدرب فريق بايرن ميونيخ الاحتياطي وأياكس الهولندي ومانشستر يونايتد، منذ إقالته من قبل فريق الإنجليزي في أكتوبر.

والآن يستعد تن هاج لخلافة تشابي ألونسو، الذي أعلن بالفعل رحيله عن باير ليفركوزن ويتوقع على نطاق واسع توليه تدريب ريال مدريد.

وذكرت مجلة «كيكر» الألمانية أن تن هاج سيوقع على عقد لمدة عامين «وأن ما تبقى هو إعداد العقد وتوقيعه».

وكان سيسك فابريجاس، مدرب كومو الإيطالي، من بين الذين ارتبطت أسماؤهم في وسائل الإعلام لتدريب ليفركوزن، وصيف بطل الدوري الألماني.

وبينما يتم العمل على حضور تن هاج، يبدو أنه من المرجح أن يرحل فيرتز إلى ليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم صانع الألعاب بالانتقال لبايرن ميونيخ، ولكن حتى يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، يفضل انتقال اللاعب للعب في إنجلترا.

وقال ناجلسمان لشبكة «سكاي»: «ليفربول سيكون خطوة جيدة له، لأن بإمكانه أن يلعب في مركزه هناك».

ونادراً ما لعب فيرتز وجمال موسيالا، لاعب البايرن، سوياً مع المنتخب الألماني بسبب الإصابة، وتساءل بعض النقاد عن إمكانية لعب الثنائي معاً في البايرن في مركز صانع الألعاب.

ولا يمتلك فريق ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، صانع ألعاب واضحاً في الفريق.