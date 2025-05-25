«رولينج كورت» لجودلفين يبحث عن «التاج الثلاثي»



عصام السيد (أبوظبي)



يتجه مهر جودلفين «رولينج كورت»، بطل سباقات 2000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي، وغريمه المهر «ذا ليون إن وينتر»، لإسطبلات باليدويل، نحو التنافس في سباق الديربي الإنجليزي الكلاسيكي، الذي برز فيه 25 حصاناً مسجلاً في أحدث مراحله.

لطالما اعتُبر المهر «رولينج كورت» ابن «جستيفاي»، بإشراف المدرب تشارلي أبلبي، منافساً قوياً على سباق الديربي الإنجليزي خلال فصل الربيع، وانتهز فرصته للفوز بالجينيز في نيوماركت بفضل أدائه المتميز.

ويقترب «رولينج كورت» الآن من مكافأة قدرها مليوني جنيه إسترليني، بعد فوزه بالجولة الأولى من سباق التاج الثلاثي البريطاني، الذي يضم الديربي الإنجليزي الشهر المقبل، ويختتم بسباق سانت ليجر في دونكاستر في سبتمبر.

وتجاوز «ذا ليون إن وينتر» زميله «ديلاكروا»، المدربين من المدرب أيدان أوبراين، ليتصدر قائمة الترشيحات مجدداً، بعد سيل من الدعم في الأيام الأخيرة، بعد أن احتفظ بهذا المركز طوال فصل الشتاء.

ويُعد مهر جودلفين أيضاً «تورنادو أليرت»، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، صاحب المركز الرابع في سباق الجينيز، منافساً قوياً آخر، إلى جانب «لوثر» للمدرب تشارلي فيلوز، صاحب المركز الرابع في سباق الجينيز الفرنسي.

ويخطط المدرب أوين بوروز لمحاولة جريئة مع المهر الإماراتي «الوصل ستورم» لمالكه أحمد الشيخ، بعد أن افتتح رصيده بفوز في تشيستر مؤخراً، وربما يواجه «برايد أوف أراس»، الفائز بسباق دانتي ستيكس، للمُدرّب رالف بيكيت، منافسيه من يورك، «داميسوس»، و«ويمبلدون هوك آي»، و«نايت ووكر» مرة أخرى.