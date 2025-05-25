الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«رولينج كورت» لجودلفين يبحث عن «التاج الثلاثي»

«رولينج كورت» لجودلفين يبحث عن «التاج الثلاثي»
25 مايو 2025 14:18

 
عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
الشيخة فاطمة بنت مبارك تدعم حملة «وقف الحياة» بمبلغ 172 مليون درهم


يتجه مهر جودلفين «رولينج كورت»، بطل سباقات 2000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي، وغريمه المهر «ذا ليون إن وينتر»، لإسطبلات باليدويل، نحو التنافس في سباق الديربي الإنجليزي الكلاسيكي، الذي برز فيه 25 حصاناً مسجلاً في أحدث مراحله.
لطالما اعتُبر المهر «رولينج كورت» ابن «جستيفاي»، بإشراف المدرب تشارلي أبلبي، منافساً قوياً على سباق الديربي الإنجليزي خلال فصل الربيع، وانتهز فرصته للفوز بالجينيز في نيوماركت بفضل أدائه المتميز.
ويقترب «رولينج كورت» الآن من مكافأة قدرها مليوني جنيه إسترليني، بعد فوزه بالجولة الأولى من سباق التاج الثلاثي البريطاني، الذي يضم الديربي الإنجليزي الشهر المقبل، ويختتم بسباق سانت ليجر في دونكاستر في سبتمبر.
وتجاوز «ذا ليون إن وينتر» زميله «ديلاكروا»، المدربين من المدرب أيدان أوبراين، ليتصدر قائمة الترشيحات مجدداً، بعد سيل من الدعم في الأيام الأخيرة، بعد أن احتفظ بهذا المركز طوال فصل الشتاء.
ويُعد مهر جودلفين أيضاً «تورنادو أليرت»، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، صاحب المركز الرابع في سباق الجينيز، منافساً قوياً آخر، إلى جانب «لوثر» للمدرب تشارلي فيلوز، صاحب المركز الرابع في سباق الجينيز الفرنسي.
ويخطط المدرب أوين بوروز لمحاولة جريئة مع المهر الإماراتي «الوصل ستورم» لمالكه أحمد الشيخ، بعد أن افتتح رصيده بفوز في تشيستر مؤخراً، وربما يواجه «برايد أوف أراس»، الفائز بسباق دانتي ستيكس، للمُدرّب رالف بيكيت، منافسيه من يورك، «داميسوس»، و«ويمبلدون هوك آي»، و«نايت ووكر» مرة أخرى.

الإمارات
إنجلترا
الخيول
سباقات الخيول
جودلفين
آخر الأخبار
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©