صراع المقاعد الأوروبية في «البريميرليج» يدخل «اليوم الأخير»

معتز الشامي (أبوظبي)



بعد حسم اللقب والهبوط، يُختتم الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، من دون أي قلق لفرق آخر الترتيب، ومن المتوقع أن تستمر المعركة على المقاعد الثلاثة المتبقية المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا حتى اللحظات الأخيرة، في حين يركز برايتون وبرينتفورد أنظارهما على المركز الثامن الذي يؤهلهما للمشاركة الأوروبية.

وبعد ضمان ليفربول وأرسنال وتوتنهام الفائز بالدوري الأوروبي، التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، تظل هناك 3 بطاقات متاحة للتنافس، حيث يفصل بين مانشستر سيتي ونيوكاسل وتشيلسي وأستون فيلا ونوتنجهام فورست 3 نقاط في معركة شرسة للحصول عليها.

ومع فارق نقطتين عن مطارديه وتفوقه في فارق الأهداف، يدرك مانشستر سيتي أن نقطة أمام فولهام، تكون كافية لضمان مكانه في دوري أبطال أوروبا، ويدرك نيوكاسل وتشيلسي أيضاً أن الفوز على إيفرتون ونوتنجهام على التوالي يضمن لهما إنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل، حيث يكاد يكون من المستحيل على أستون فيلا الذي يواجه مان يونايتد قلب فارق الأهداف لمصلحته، ويحتل أستون فيلا ونوتنجهام المركزين السادس والسابع، وربما يكون فوزهما غير كافٍ، إذا انتصر أيضاً الفريقان اللذان يتفوقان عليهما في الترتيب.

وفي المواجهة الحاسمة في اليوم الأخير، ربما يتغلب نوتنجهام على تشيلسي، ولن ينهي أيٌّ من الفريقين الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، ويتأهل الفريق الذي ينهي الموسم في المركز السادس إلى الدوري الأوروبي، بينما يتأهل السابع إلى الدوري الأوروبي.

ولا يقتصر الأمر على الأندية السبعة الكبرى التي تتطلع إلى أوروبا، بل إن برايتون وبرينتفورد يتطلعان إلى ذلك، وفي حال فاز تشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام ريال بيتيس، وبالتالي الحصول على مكان في الدوري الأوروبي، فإن مركزه النهائي في الدوري الإنجليزي يؤثر بشكل مباشر على من ينهي الموسم في المركز الثامن.