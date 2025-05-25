ألونسو مديراً فنياً لريال مدريد إلى 2028



مدريد (د ب أ)



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تولي تشابي ألونسو تدريب الفريق لمدة ثلاثة مواسم، بداية من الأول من يونيو المقبل وحتى 30 يونيو 2028.

وذكر الريال عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن ألونسو يعد أحد أساطير النادي وعالم كرة القدم.

وأشار النادي إلى أن ألونسو لعب 236 مباراة رسمية مع الريال في الفترة ما بين 2009 إلى 2014، وخلال تلك الفترة، فاز بستة ألقاب «دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في لشبونة، وكأس السوبر الأوروبي، ولقب للدوري الإسباني ولقبين لكأس ملك إسبانيا، ولقب كأس السوبر الإسباني».

ويعد ألونسو أسطورة في المنتخب الإسباني، حيث فاز بلقب كأس العالم في 2010 ولقبين لبطولة أمم أوروبا «يورو 2008 و2012»، وخاض 113 مباراة دولية.

وبدأ ألونسو مسيرته التدريبية في أكاديمية الشباب بالريال، حيث تولى تدريب فريق تحت 14 عاماً في موسم 2018 - 2019، والآن يعود ألونسو للريال واحداً من أفضل المدربين في العالم، بعدما قاد باير ليفركوزن الألماني للفوز بالدوري والكأس وكأس السوبر الألماني في 3 مواسم قاد فيها الفريق، ومن المقرر أن يتم تقديم ألونسو لوسائل الإعلام الاثنين.